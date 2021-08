Unfall bei Haslangkreit: Autofahrerin weicht Katze aus und landet in Weiher

Im Süden von Haslangkreit landet eine 19-jährige Fahranfängerin mit dem Auto in einem Weiher. Der Grund ist tierisch-kurios. Wie die Frau den Unfall übersteht.

Zu einem spektakulären Einsatz sind am Montagmorgen die Feuerwehren Kühbach und Haslangkreit ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19-Jährige gegen 9 Uhr von Haslangkreit in Richtung Paar. In einer Rechtskurve auf Höhe der Weiherkapelle querte eine Katze die Fahrbahn. Die Fahranfängerin konnte dem Tier ausweichen, geriet dabei jedoch aufs Bankett. Sie rutschte daraufhin mit ihrem Pkw eine Böschung hinab und landete so in einem kleinen Weiher.

Durch den Unfall landete eine 19-Jährige mit der Fahrerseite schräg in einem Weiher bei Haslangkreit. Foto: Gerlinde Drexler

Katze ausgewichen: Frau landet durch Unfall in Weiher bei Haslangkreit

Mit der Fahrerseite Richtung Wasser stoppte das Auto schließlich. Die Frau kam offenbar mit einem Schrecken davon: Sie konnte das Fahrzeug nach dem Unfall aus eigener Kraft verlassen und blieb - genauso wie laut Polizei auch die Katze - unverletzt. Das Fahrzeug wurde noch am Vormittag geborgen. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.