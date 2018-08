vor 56 Min.

Motorradfahrer stürzt auf B300 bei Aichach

Der 61-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 300 bei Aichach gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 5.30 Uhr auf der B300 in Richtung Ingolstadt unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen den Ausfahrten Aichach-West und Aichach-Süd übersah der 61-Jährige die einspurige Überleitung auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Er fuhr stattdessen geradeaus weiter und stürzte an der Kante zum abgefrästen Fahrbahnbereich. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge, wies die Baustellenabsicherung im Bereich der Überleitung auf die Gegenfahrbahn diverse Mängel auf, so die Polizei. Inwieweit ein Zusammenhang mit dem Sturz des Kradfahrers besteht, werden Ermittlungen zeigen. (bac)

