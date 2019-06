vor 54 Min.

Neue Jugendbeauftragte in Pöttmes hat viele Ideen

Seit Mai ist die 24-jährige Studentin Anna Hölzl im Auftrag des Marktes Pöttmes tätig. Ihre Arbeit gefällt ihr.

Von Vicky Jeanty

Chris Baumer ist in Elternzeit, Anna Hölzl kommt. Seit Mai ist die engagierte junge Frau „Chefin“ im Jugendtreff und kümmert sich mehrmals in der Woche um eine ganze Reihe junger Leute, die ihre Freizeitangebote gerne annehmen.

Im Pöttmeser Rathaus kennt man Anna Hölzl seit dem vergangenen Jahr. Damals war sie als Praktikantin in verschiedenen Abteilungen tätig. Die 24-Jährige stammt aus dem Vogtland, hat allerdings seit längerem ihren Wohnsitz in Thierhaupten (Landkreis Augsburg). Sie studiert Erziehungswissenschaften an der Augsburger Universität und wird im kommenden Jahr ihren Master ablegen.

Zugute kommt ihr, dass sie bereits während ihres Studiums eine Fülle an unterschiedlichen Praktika absolviert und Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten gesammelt hat. „Ich habe in Kindergärten, Kinderkrippen und integrativen Kindergruppen gearbeitet. In Thierhaupten war ich in der offenen Ganztagesbetreuung tätig und hatte auch Einsätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes“, sagt sie.

Die sympathische, offene junge Frau ist auf Anhieb bei den Pöttmeser Jugendlichen gut angekommen. „Sie ist sehr nett“, sagt der elfjährige Devin, der mit seinen beiden Brüdern zu den Jugendtreff-Stammgästen gehört. Zwischen zehn und 15 Kinder und Jugendliche kämen regelmäßig zum Treff, bestätigt Anna Hölzl. Die Fünf- bis 18-Jährigen alle unter einen Beschäftigungshut zu bekommen, ist eine Herausforderung, die die Jugendbeauftragte gelassen hinnimmt.

Hölzl erzählt: „Neulich waren 26 junge Menschen hier. Da war schon ziemlich was los.“ Sie freut sich sehr, dass regelmäßig auch viele Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern kommen. Das sieht sie als willkommenen Beitrag im Prozess der Integration. Ihr sei es wichtig, dass die Jugendlichen sich auf Augenhöhe offen und freundlich begegnen. In gleichem Maße legt sie Wert darauf, mit klaren Ansagen die Richtlinien anzugeben.

Das geht am besten über kreative Angebote. Mit einer größer angelegten Aktion will sie mit der Gruppe das leidige Müllproblem am nahe gelegen Sportplatz in den Griff bekommen. Der erhobene Zeigefinger bewirke wenig, sagt sie. Vielmehr möchte sie das Projekt als „zivilgesellschaftliches Engagement“ anlegen, das jeden Einzelnen in die Verantwortung nimmt. In Zusammenarbeit mit Kommilitonen aus Augsburg und der Jugendtreff-Klientel soll das Problem möglichst griffig dargestellt und bestenfalls nachhaltig auf den Weg gebracht werden.

Anna Hölzl schätzt die bestens ausgestatteten Räume im Jugendtreff sowie den angrenzenden Sport- und Skaterplatz. Aufgrund ihres Studiums jongliert sie gelegentlich mit dem Stundenplan in Pöttmes, den sie in Absprache mit den Rathausmitarbeitern flexibel gestalten kann.

Generell ist der Jugendtreff montags, mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr besetzt. Zusätzliche Öffnungszeiten oder besondere Aktionen werden jeweils zeitnah bekannt gegeben.

