vor 3 Min.

Pflegeplätze statt Krippe in Lagerräumen

Die Caritas-Sozialstation möchte Lagerräume im Bürger- und Sozialzentrum Pöttmes zu Pflegezimmern ausbauen. Dafür müsste die Gemeinde ihr die Flächen langfristig überlassen. Doch die braucht Platz für Kinderbetreuung

Von Nicole Simüller

Vor wenigen Wochen hat die Caritas-Sozialstation Aichach im Pöttmeser Pflegezentrum St. Hildegard eine Tagespflege eröffnet. Pflegebedürftige werden morgens daheim abgeholt, verbringen den Tag in der Einrichtung und werden abends wieder nach Hause gebracht. Insgesamt stehen derzeit sechs Plätze zur Verfügung. Doch der Bedarf ist größer.

Deshalb denkt das Pflegezentrum darüber nach, Lagerräume im ersten Stock des Altbaus umzuwandeln – entweder in Tagespflegeplätze oder vollstationäre Pflegeplätze. Die Räume entsprächen allerdings nicht den dafür geltenden Brandschutzbestimmungen. Sie müssten umgebaut werden. Ehe die Sozialstation dafür Geld investiert, hätte sie gerne die Zusage der Gemeinde, die Räume langfristig nutzen zu können. Mit diesem Anliegen wandte sie sich an die Eigentümerin, die Gemeinde. Per Überlassungsvertrag hat der Markt Pöttmes der Sozialstation die Räume für 20 Jahre überlassen. Der Vertrag läuft 2023 aus.

Im Marktgemeinderat warb Sebastian Hartmann, Geschäftsführer der Sozialstation Aichach, um eine langfristige Verlängerung. Dabei verwies er auf das größer werdende Aufgabenspektrum der Sozialstation und ihren Stellenwert in Pöttmes (siehe Infokasten). Vor wenigen Jahren war das Pflegezentrum St. Hildegard für fünf Millionen Euro umgebaut und erweitert worden. Die Pflegeplätze wurden auf 60 verdoppelt. Schnell waren sie belegt.

Viele der neuen Bewohner waren zuvor in der Pflegestation St. Elisabeth im Aichacher Krankenhaus betreut worden. Ursprünglich sollte auch sie vergrößert werden. Doch mit dem Umbau des Pflegezentrums in Pöttmes hätte das die finanziellen Möglichkeiten der Sozialstation überstiegen, zu der das Pflegezentrum gehört. Die Station St. Elisabeth in Aichach wurde geschlossen, das Pflegezentrum in Pöttmes ausgebaut – mithilfe der Gemeinde. So stellte sie das Grundstück im Erbbaurecht zur Verfügung. Bürgermeister Franz Schindele sagte im Marktgemeinderat: „Es war ein Glücksfall für Pöttmes, dass wir den Zuschlag bekommen haben. Das bedeutet für Pöttmes nicht nur eine gute Versorgung, sondern auch Arbeitsplätze und Kaufkraft.“

Im Gemeinderat entspann sich schnell eine Grundsatzdiskussion, ob der Markt Pöttmes selbst die Räume im ersten Stock benötigt. Auslöser war ein Antrag von CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz. Er hatte gebeten zu prüfen, ob dort eine Kinderkrippe eingerichtet werden könnte. Die Gemeinde plant derzeit stattdessen einen Anbau für eine Krippe am Kindergarten Spatzennest (siehe eigener Artikel). Ketz plädierte dafür, die Gemeinde solle sich die Räume im Bürger- und Sozialzentrum als Option für die Zukunft offen halten. Sie stehe bei der Kinderbetreuung ständig vor neuen Herausforderungen.

Laut Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt würden die Flächen für eine Krippe ausreichen. Allerdings müsste der Raumzuschnitt verändert werden und die jetzige Kapelle des Pflegezentrums zur Küche für die Krippe umfunktioniert werden. Fesenmeir schätzte die Gesamtkosten auf einen mittleren sechsstelligen Betrag und sagte: „Ob das wirtschaftlich zu lösen ist, wage ich stark zu bezweifeln.“ CWG-Fraktionssprecher Erich Poisl war das zu vage. Er forderte einen Ortstermin mit einem Architekten; ebenso die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann (CSU). Dritter Bürgermeister Thomas Huber (Bürgerblock) hingegen sah keinen Anlass dafür: „Ich möchte nicht der Sozialstation Räume wegnehmen.“ Er sei froh um diese Einrichtung, um die andere Gemeinden Pöttmes beneideten.

Bürgermeister Schindele verwies darauf, dass der Umbau der früheren Post in Pöttmes zu einer Krippe (siehe eigener Artikel) nur eine Übergangslösung sei. Das Landratsamt fordere Gewissheit, dass es bis in drei Jahren eine dauerhafte Lösung gebe – wie den Anbau am Spatzennest. Alwin Wagner (CWG) schlug schließlich vor, die Sozialstation solle ein Finanzierungskonzept für die Einrichtung von Pflege- in den bisherigen Lagerräumen erarbeiten, ehe die Marktgemeinde den Vertrag verlängert. Einstimmig sprachen sich die Räte für diese Lösung aus.

Geschäftsführer Hartmann stellte klar, dass die Pflegeräume aus finanziellen Gründen frühestens in fünf Jahren realisierbar seien – dann mithilfe von Fremdkapital. Bürgerblock-Fraktionssprecher Manfred Graser unterstrich: „Wir wollen, dass die Sozialstation diese Räume weiter nutzen kann, um diese soziale Säule zu sichern.“

Themen Folgen