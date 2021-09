Schwerer Rollerunfall bei Pöttmes: Sturz im Bereich einer Bodenwelle

Bei einem Unfall zwischen Pöttmes und Schorn erlitt ein 53-jähriger Rollerfahrer schwerste Kopfverletzungen. Was die Polizei bislang weiß.

Schwerste Kopfverletzungen hat sich ein 53-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Sonntag zugezogen. Wie berichtet, fuhr der Mann mit seiner Mitfahrerin auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg, der parallel zur Staatsstraße 2035 von Pöttmes in Richtung Schorn verläuft, als er gegen 17.15 Uhr ohne Fremdbeteiligung stürzte.

Trotz Helm schwerste Kopfverletzungen

Wie die Polizei am Montag berichtete, stürzte der Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich einer Bodenwelle und zog sich dabei trotz eines Halbschalenhelms schwerste Kopfverletzungen zu. Der 53-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. Seine Begleiterin zog sich durch den Sturz mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Entgegen der ersten Meldung ist sie 28 Jahre alt, nicht 30.

Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs

Die Staatsanwaltschaft Augsburg gab zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein unfallanalytisches sowie technisches Gutachten in Auftrag. Hierfür wurde der Motorroller sichergestellt. Zur Schadenshöhe am Zweirad können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. (bac)