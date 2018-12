02.12.2018

Polizei erwischt offenbar bekifften Fahrer in Pöttmes

In den Abendstunden und nachts war die Polizei am Wochenende im Raum Aichach gefragt.

Einiges zu tun hatte die Polizei im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg am Wochenende. So wurde in der Nacht zum Samstag die Hauswand eines Verbrauchermarktes in Pöttmes mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei berichtet, wurden hier die Initialen „N+L“ angebracht. Der Sachschaden, den der Unbekannte mit seiner Bezeugung verursacht hat, wird auf 250 Euro geschätzt.

In derselben Nacht wurde in der Deutschherrenstraße in Aichach ein hochwertiger Kugelgrill gestohlen. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier auf etwa 600 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/89890.

In Schrobenhausen kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall auf der Ingolstädter Straße. Die Polizei berichtet, dass eine 75-jährige Frau mit ihrem Peugot 107 in Richtung Mühlried unterwegs war, als ihr etwa 200 Meter nach der Arnoldsmühle ein Auto auf ihrer Spur entgegen kam. Der unbekannte Autofahrer touchierte mit seiner linken Autoseite die gesamte Fahrerseite des Wagens der 75-Jährigen. Am Peugeot entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, so die Polizei. Bei dem Auto des Unfallverursachers handelt es sich um einen VW Sharan oder Tiguan in der Farbe Relfexsilber. Der Fahrer war nach der Kollision einfach weitergefahren, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Auf der westliche Seite des Bürgermeister-Stocker-Rings in Schrobenhausen parkte eine 31-Jährige ihren Wagen am Freitag gegen 23 Uhr. Als sie Samstag gegen 4.30 Uhr zu ihrem grauen Opel Astra am westlichen Stadtwall zurückkehrte, erkannte sie, dass der hintere rechte Reifen platt war. Beim Radwechsel wurde dann eine Einstichstelle an dem neuwertigen Reifen festgestellt. Die Polizei Schrobenhausen ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 08252/89750 um Hinweise.

In der Nacht zum Sonntag stellte die Polizei in Pöttmes bei einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 18-jähriger Fahrer drogentypische Anzeichen zeigte. Der junge Mann räumte den Konsum von Marihuana ein. Nachdem ihm Blut abgenommen worden war er die Autoschlüssel abgegeben hatte, wurd der 18-Jährige wieder von der Polizei entlassen. Ihn erwartet jetzt laut Polizei wohl ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot sowie eine Nachschulung zum Verkehrsunterricht.

