Quartett raubt Freier in Aichach aus: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Plus In Aichach verabredete sich ein Mann mit einer Frau zu schnellem Sex gegen Geld. Doch dann nahmen sie und drei Komplizen ihn aus. Nun werden sie angeklagt.

Auf Freiersfüßen war Ende Juni in Aichach ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm unterwegs. Doch sein Abenteuer musste er teuer bezahlen. Denn statt der versprochenen Liebesdienste einer jungen Frau aus Schrobenhausen erwarteten ihn deren Komplizen und nahmen ihn ordentlich aus.

Die vier mutmaßlichen Täter sind 20 bis 26 Jahre alt

Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage zum Landgericht erhoben. Das bestätigte am Montag Matthias Nickolai, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage unserer Redaktion. Die drei Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren und die 21-jährige Frau werden sich vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten müssen.

Den drei Männern werden Nickolai zufolge besonders schwerer Raub und besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen; die Frau ist wegen Raubes und räuberischer Erpressung angeklagt. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Zwei der Männer stammen aus dem Raum Aichach, einer kommt wie das Opfer aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm.

Am Freibad-Parkplatz wurde der ahnungslose Freier ausgeraubt

Das nächtliche Treffen, bei dem das Opfer sich schnellen Sex mit der 21-Jährigen gegen Geld erhoffte, soll zunächst per E-Mail vereinbart worden sein. Vom Parkplatz eines Discounters in Aichach ging es schließlich weiter zum Freibad-Parkplatz. Dort, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, warteten die drei Komplizen der jungen Frau auf den ahnungslosen Freier.

Nachdem dieser bereits 50 Euro für das vereinbarte Liebesabenteuer mit der Frau bezahlt hatte, wurden ihm laut Staatsanwaltschaft 250 Euro und die EC-Karte abgenommen. Die Männer sollen den Mann bedroht und ihn so gezwungen haben, ihnen seine Pin-Nummer zu verraten. Einer von ihnen, so der Vorwurf, hob daraufhin in einer nahen Bank weitere 900 Euro vom Konto des Opfers ab. Die anderen beiden Männer und die Frau hielten währenddessen das Opfer in Schach. Danach flüchtete das Quartett. Die Polizei hatte damals nach dem Vorfall berichtet, dass die Täter den verhinderten Freier mit einem Messer bedroht hatten.

Alle vier mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft

Die Kripo Augsburg kam über Internetrecherchen auf die Spur der 21-Jährigen. Die männlichen Tatverdächtigen wurden über Ermittlungen insbesondere im Bekannten- und Freundeskreis der Frau ausfindig gemacht. Mitte Juli wurden die Frau sowie zwei der drei Männer festgenommen. Der dritte Mann wurde Anfang August in Aichach verhaftet. Um die Verdächtigen nicht vorher zu warnen, gab die Polizei den Vorfall erst Mitte August bekannt. Alle vier Angeschuldigten befinden sich nach wie vor in Haft.