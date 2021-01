18:04 Uhr

Schnelles Internet: Das Wittelsbacher Land hinkt hinterher

Plus Zwar ist die digitale Grundversorgung im Landkreis Aichach-Friedberg gut, aber vielerorts fehlen gigabitfähige Anschlüsse. Was sich die Bürgermeister wünschen.

Von Evelin Grauer

Das schnelle Internet erreicht immer mehr Bürger, aber noch lange nicht alle. Das zeigt der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur auf. Deutschlandweit haben mittlerweile mehr als 55 Prozent der Haushalte einen sogenannten gigabitfähigen Anschluss mit Glasfaser- oder Kabelanschlüssen bis ins Haus oder zum Geschäftskunden. In Bayern sind es 56 Prozent der Haushalte. Mit diesen "Erfolgsmeldungen" kann der Landkreis Aichach-Friedberg aber nicht mithalten. Hier gibt es noch erheblichen Nachholbedarf.

Darauf weist auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz in einer Mitteilung hin. Seine politischen Schwerpunkte liegen in der Digitalisierung und der Energiewende. Durz ist stellvertretender Vorsitzender des Bundestags-Ausschusses Digitale Agenda. Laut Breitbandatlas stehen in Aichach-Friedberg derzeit nur 36 Prozent der Haushalte ein gigabitfähiges Netz zur Verfügung, schreibt Durz. "Ein Wert, der deutlich vom bayerischen Durchschnitt abweicht", betont er. Zwar könnten im Wittelsbacher Land mittlerweile 93 Prozent der Haushalte auf eine Grundversorgung von 50 Mbit/s bauen, aber beim Gigabitausbau seien noch erhebliche gemeinsame Anstrengungen nötig, so Durz.

Die Internetschnelligkeit wird in Mbits (kurz für Megabit) pro Sekunde gemessen. 1000 Mbits wiederum sind ein Gigabit (Gbit). Ein "Normalhaushalt" braucht derzeit keinen Gigabit-Anschluss. Beispiel: Wer einem Film in hoher Auflösung streamt braucht derzeit dafür etwa 25 Mbit/s. Mit 1000 Mbit/s könnten also in einem Haushalt parallel 40 solcher Filme gleichzeitig laufen. Allerdings werden die notwendigen Datenraten für zukünftige Anwendungsmöglichkeiten weiter stark steigen. Vor zehn Jahren galten Datenraten von 50 oder 100 Mbit/s Downstream (zum herunterladen von Daten) als Highspeed-Varianten, die für die Haushalte eigentlich nicht notwendig sind. Heute sind sie nahezu Standard. Fernseher mit Ultra-HD-Bildauflösung sind mittlerweile auf dem Vormarsch, Streaming liegt im Trend. Dazu kommen die Erfahrungen aus der Corona-Krise. Für Home-Office ist ein schnelles Internet die Grundvoraussetzung. Komplexe Anwendungen mit Virtueller Realität benötigen entsprechende Bandbreiten und hohe Datenraten sind generell notwendig, wenn mehrere Personen in einem Haushalt gleichzeitig auf Internetdienste zugreifen für Beruf, Studium, Schule, Information und auch Unterhaltung.

Breitbandausbau: Lieber München als Aindling

Die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler versteht nicht, warum der Netzausbau Privatfirmen überlassen wird, die in einer einzigen Straße in München Hunderte Kunden mehr gewinnen können als in einem einzelnen Aindlinger Ortsteil. "So eine wichtige Aufgabe gehört in Staatshand", findet Hitzler. Sie untermauert ihre Forderung mit diesem Vergleich: "Dass es in fast allen Häusern einen Telefonanschluss gab, lag daran, dass die Post ein Staatsunternehmen war."

Zwar gebe es viele Förderprogramme wie das aktuelle Gigabit-Programm, für die sich der Markt Aindling auch immer bewerbe und es flössen auch Zuschüsse, aber die kleinen Gemeinden hätten keine Marktmacht, mit den Unternehmen zu verhandeln. In Aindling und den Ortsteilen gibt es laut Hitzler eine Grundversorgung von mindestens 30 Mbit/s. Das sei für Privathaushalte meist auch ausreichend. Für Firmen, die mit großen Datenmengen arbeiten, seien aber deutlich höhere Bandbreiten nötig.

Pöttmes will neues Förderprogramm nutzen

Ähnlich sieht es in der Marktgemeinde Pöttmes aus. Das Breitbandausbauprogramm, das 2014 gestartet wurde, ist laut Bürgermeister Mirko Ketz nahezu abgeschlossen. Zum Ist-Stand für die etwa 2600 Haushalte in Pöttmes verweist Ketz auf Zahlen des Aichacher Vermessungsamts. Demnach verfügen 20 Haushalte über weniger als 30 Mbit/s, 2200 Haushalte können mindestens 30 Mbit/s, aber weniger als 100 Mbit/s nutzen, 340 Haushalte sind mit mindestens 200 Mbit/s versorgt.

Auch Pöttmes will am Gigabit-Programm des Freistaats teilnehmen und arbeitet gerade die Punkte der Bewerbung ab. 80 bis 90 Prozent Förderung sind hierbei möglich. Ziel ist, so Ketz, dass jeder Haushalt einen Glasfaseranschluss bekommt. Zwar gibt es bereits jetzt in jedem Ortsteil ein Glasfasernetz, das meist entlang der Hauptstraße verläuft. Von einem Verteilerpunkt aus werden die Haushalte mit Kupfer angeschlossen. Die Folge: Wer weiter weg vom Verteilerpunkt wohnt, hat eine schlechtere Verbindung.

Corona ändert digitale Nutzung

Grundsätzlich hat sich das Netz in Pöttmes zwar schon deutlich verbessert, aber nicht zuletzt durch das mediale Nutzungsverhalten der Bürger in Corona-Zeiten stießen die Nutzer mit den vorhandenen Bandbreiten an Grenzen, erläutert Ketz. Zudem sei das Netz nicht immer stabil, was immer wieder zu Beschwerden führe. Der Bürgermeister wünscht sich, dass für den weiteren Ausbau genügend Firmen zur Verfügung sehen und dass die Förder- und Genehmigungsverfahren in diesem Bereich vereinfacht und entbürokratisiert werden.

Kaum mehr Beschwerden in Aichach

Wie Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann berichtet, gibt es aus dem Stadtgebiet mittlerweile kaum mehr Beschwerden über zu langsames Internet. Die Stadt habe in Aichach und den 16 Ortsteilen unter Ausnutzung aller nur möglichen Förderprogramme inzwischen eine Versorgung von durchgehend mindestens 100 Mbit/s erreicht. Wie der EDV-Experte der Stadtverwaltung, Gerhard Wintermayr, erläutert, bestehen für viele Privatanschlüsse zwar deutlich höhere Bandbreiten, aber meist nur im Download.

Die Gigabitrichtlinie des Freistaats strebt Bandbreiten von 200 Mbit/s für private Anschlüsse und 1 Gbit/s für gewerbliche Anschlüsse im Down- und Upload an. Dies sei laut Wintermayr derzeit nur mit direktem Glasfaseranschluss oder künftig über den neuen Mobilfunkstandard 5G möglich. Derartige Glasfaseranschlüsse haben in Aichach einige Gewerbegebiete und Neubaugebiete, aber auch zahlreiche Weiler, die mit einem Förderprogramm ausgebaut wurden. Habermann verweist zudem auf den Masterplan der Stadt zum Breitbandausbau aus dem Jahr 2018. Dieser sieht vor, bei anstehenden Straßen- und Baumaßnahmen gleich Leerrohre für Glasfaser mit zu verlegen. Auch in anderen Kommunen ist das mittlerweile üblich.

Auch Inchenhofen setzt auf Gigabit-Programm

Auch im Gemeindegebiet Inchenhofen gibt es eine Grundversorgung mit mindestes 30 Mbit/s. Wie der Inchenhofener Bürgermeister Toni Schoder berichtet, wurden dazu von 2014 bis 2018 über das Förderprogramm "Schnelles Internet" mehrere Ortsteile und Ortsrandgebiete mit Glasfaser ausgebaut: Ingstetten, Oberbachern, Ried, Ainertshofen, Reifersdorf, Taxberg, Teile von Sainbach und das Gewerbegebiet in Inchenhofen. Mit dem Förderprogramm "gigabitfähiges Breitbandnetz" sollen als nächstes vor allem die Verbindungen in den noch fehlenden Teilen von Inchenhofen, Sainbach, Unterbachern und Schönau aufgebessert werden, so Schoder.

Die Corona-Krise hat laut Hansjörg Durz deutlich gemacht, wie wichtig eine leistungsfähige digitale Infrastruktur für die Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ist. Viele Kommunen im Wittelsbacher Land nutzen Förderprogramme des Freistaats, aber auch des Bunds. Durz' Angaben nach fördert der Bund den Breitbandausbau in Fällen, in denen ein Ausbau für die Telekommunikationsunternehmen nicht wirtschaftlich ist. Bundesweit werden derzeit 1900 Projekte bezuschusst. Zudem seien gesetzliche Regelungen verbessert worden, um den Breitbandausbau zu beschleunigen. (mit cli)

Dazu kommentiert Evelin Grauer: Corona macht deutlich: Alle brauchen 2021 schnelles Internet





