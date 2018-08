05:31 Uhr

So funktioniert Integration im Landkreis

Landratsamt stellt Bericht rund um das Thema Zuwanderung vor. Wer ins Wittelsbacher Land kommt, welche Angebote erfolgreich sind und wie es weitergeht

Von Katja Röderer

Aichach-Friedberg Wie läuft es mit den Neuzugewanderten im Wittelsbacher Land? Knapp 4000 sind in den vergangenen sechs Jahren aus dem Ausland hier angekommen. Die Menschen vor Ort, aber auch Behörden, Vereine und Einrichtungen haben viele Anstrengungen unternommen, damit sie hier ein Zuhause finden. Wie erfolgreich sie waren, ist jetzt schwarz auf weiß nachzulesen – im Integrationsbericht des Landkreises. Er enthält umfassende Informationen zur Entwicklung der Einwanderung und zum Stand der Integration.

Landrat Klaus Metzger erklärte bei der Präsentation, dass in diesem Bericht die objektive, datenbasierte Wahrheit beschrieben sei. Das Papier sei zugleich „die Arbeitsgrundlage für das, was als nächstes passiert“. Erstellt haben es die Mitarbeiter des Sachgebiets „Ehrenamt, Bildung, Integration“ des Landratsamtes. Sie betonen immer wieder, wie wichtig Absprache und Kooperation seien. Für den Integrationsbericht haben nun 25 Akteure aus dem Bereich Integration ihre Daten und Erfahrungen auf 63 Seiten zusammengetragen. Die wichtigste Erkenntnis steht gleich am Anfang: Der Erwerb der Sprache und die Aufnahme einer Arbeit sind Schlüssel für die Integration. Der Landkreis Aichach-Friedberg hält sich auf dem Weg dorthin an das Prinzip „Fördern und Fordern“.

Etwa die Hälfte versteht einfache Aussagen

Erfolge werden bei den Sprachkursen und Förderangeboten gemeldet. Etwa die Hälfte der Absolventen von Integrationskursen ist mittlerweile in der Lage, einfache Aussagen bei klarer Aussprache zu verstehen und über Pläne, Erfahrungen und Interessen zu sprechen. Etwa 41 Prozent sind im fortgeschrittenen Anfängerbereich A2. Sie können sich in einfacher Form über das alltägliche Leben austauschen.

Goran Ekmescic ist zuständig für das Bildungsmanagement im Sachgebiet „Ehrenamt, Bildung, Integration“ und kann sich gut vorstellen, dass in ein oder zwei Jahren fast niemand mehr auf dem Sprachniveau der absoluten Anfänger A1 ist. Das dauert seine Zeit, denn viele Flüchtlinge müssen zunächst die lateinische Schrift lernen.

Während anerkannte Asylbewerber, die Hartz IV empfangen, zu Integrationskursen verpflichtet werden können, müssen Zuwanderer, die aus der Europäischen Union (EU) kommen, fast 1400 Euro Eigenbeteiligung aufbringen, wenn keine Bedürftigkeit bei ihnen vorliegt. Insgesamt sind Neuankömmlinge mit Fluchthintergrund mit Integrationsangeboten versorgt, Zuwanderer aus der EU haben dagegen meist nur ein Mal beim Einwohnermeldeamt Kontakt. Auch für sie soll es bald mehr Berührungspunkte geben, betonten die Fachleute.

Die Zahl der Neuankömmlinge im Landkreis ist rückläufig. Seit 2013 sind knapp 1500 Menschen mit Fluchthintergrund eingewandert. 2660 kamen im gleichen Zeitraum aus der EU. Während von dort überwiegend über 25-Jährige einreisen, die Arbeit suchen, sind von Fluchtmigration zumeist ganze Familien betroffen. Zwölf Prozent der Zugewanderten aus dem EU-Bereich kommen aus Italien und leben hauptsächlich im nördlichen Landkreis. Das führen die Mitarbeiter des Landratsamtes darauf zurück, dass hier Fachkräftemangel in Gastronomie und Tourismus herrscht.

Viele Zugewanderte finden keine Wohnung

Integrationslotsin Marina Lovric sprach auch die soziokulturelle Integration an. Ehrenamtliche haben daran einen großen Anteil, wenn sie den Neuzugewanderten im Alltag zur Seite stehen. Diese Ehrenamtlichen seien im Laufe der Zeit zu Experten auf ihrem Gebiet geworden, hieß es. Auch Vereinen kommt hier große Bedeutung zu. Weiterhin gibt es Begegnungsangebote wie etwa das Bunte Wohnzimmer. Hinzu kommen Fahrradkurse, Nachbarschaftsfeste, Beratungen zum Thema Umweltschutz oder Familienplanung und Elterntrainings. Gut angenommen werden auch die Elternvormittage, bei denen Eltern erfahren, welche Rechte und Pflichten sie haben. Auch die Kurse rund um das Thema Wohnung mieten sind gefragt, denn viele Zugewanderte müssten längst aus den Asylunterkünften ausgezogen sein, finden aber keine Wohnung auf dem ohnehin angespannten Markt und tauchen als „Fehlbeleger“ in den Statistiken auf.

Besonders erfolgreich sind die Sprach- und Kulturmittler, die mehrfach in der Woche angefragt werden. Es handelt sich um Zugewanderte, die in Alltagssituationen kultursensibel übersetzen können. Eva-Maria Teebken ist Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte. Sie erklärte, dass diese Flüchtlinge sehr froh seien, etwas zurückgeben zu können. Nicht angenommen wurden Angebote wie Akupunktur für Traumatisierte. Traumata seien ein Tabu und Akupunktur kulturfern für die Mehrheit der Flüchtlinge, hieß es zur Begründung.

In Zukunft sollen sich Menschen mit Migrationshintergrund selbst mehr ehrenamtlich einbringen –und mehr mitreden. Erste Projekte laufen bereits. Das Augenmerk wird in nächster Zeit zudem verstärkt auf die Integration von Frauen gelegt.

Wer wandert in den Landkreis ein?

Zahl der Neuankömmlinge Kamen im Herbst 2015 noch 65 Personen pro Woche, waren es im Dezember 2016 zwei bis fünf Personen pro Woche. Anfang 2018 lebten 1478 Menschen mit Fluchthintergrund im Landkreis. Seit 2013 sind außerdem 2660 Menschen aus der Europäischen Union (EU) in den Landkreis gezogen.

Herkunftsländer Unter den Zuwanderern aus der EU kommen etwa 80 Prozent aus Ost- und Südost-Europa. Davon sind 29 Prozent aus Rumänien, 20 Prozent aus Polen, 15 Prozent aus Ungarn, sechs Prozent aus Kroatien, je vier Prozent aus der Slowakei und Bulgarien und ein Prozent aus Tschechien. Zwölf Prozent kommen außerdem aus Italien. Bei den Zuwanderern aus Nicht-EU-Ländern sind 31 Prozent aus Syrien, 21 Prozent aus Afghanistan, elf Prozent aus Nigeria, sieben Prozent aus Eritrea, jeweils vier Prozent aus dem Irak

und Pakistan, drei Prozent aus Somalia, jeweils zwei Prozent aus dem Senegal, aus der Ukraine, Russland und Äthiopien und ein Prozent aus dem Iran. Weitere zehn Prozent kommen aus anderen Ländern.

Bleiberecht Etwa 17 Prozent der Flüchtlinge haben eine geringe Chance auf ein Bleiberecht (bundesweit sechs Prozent), weil sie aus Ländern wie Nigeria, Pakistan und dem Senegal zugewandert sind. 21 Prozent haben eine mittlere Schutzquote (bundesweit acht Prozent) und kommen aus Ländern wie Afghanistan. 43 Prozent, die etwa aus Syrien, Irak, Iran und Eritrea zuwandern, haben deutlich bessere Chancen auf ein Bleiberecht (bundesweit 45 Prozent).

Kinder mit Migrationshintergrund In 96 Kindertagesstätten werden im Landkreis insgesamt 5629 Kinder betreut. 14 Prozent haben Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 42 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge betreut das Kreisjugendamt.1597 Schulkinder haben einen Migrationshintergrund (14 Prozent). Ein Viertel von ihnen geht in die Mittelschule, vier Prozent besuchen ein Gymnasium.

Auszubildende 2015/2016 waren 114 Schüler mit Fluchthintergrund in Berufsintegrationsklassen (BIK) oder Vorklassen, 2017/2018 waren es 106 und 2018/2019 werden es voraussichtlich 48 sein. Die Zahl der Regelschüler zur dualen Ausbildung mit Migrationshintergrund hat sich dementsprechend auf 46 verdoppelt. In Aichach haben 35 Schüler 2017 die BIK abgeschlossen (Friedberg 37). 26 von ihnen haben einen Mittelschulabschluss erhalten (Friedberg 21). Von insgesamt 73 Absolventen sind 14 Prozent in Arbeit und 23 Prozent in Ausbildung. Sie werden zum Beispiel Altenpflegerhelfer, Fliesenleger, Metallbauer, Tischler, Industriemechaniker oder Zahnmedizinischer Fachangestellter. Bei zehn Prozent ist die Perspektive unklar oder die Ausbildung wurde abgebrochen.

Beschäftigte Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne deutsche Staatsangehörigkeit hat sich von etwa 2540 im Jahr 2010 auf etwa 4800 im Jahr 2017 gesteigert. Geringfügig entlohnt werden 1331 (2010 waren es 745).

Ohne Job Beim Jobcenter sind im Februar 1150 ohne Job gemeldet gewesen (2010 waren es 594). Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit stieg von 354 im November 2010 auf 1155 im November 2017.

