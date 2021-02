25.02.2021

So geht's ab nächster Woche zum Corona-Schnelltest

Seit dieser Woche werden an der Corona-Teststation in Aichach neben PCR- auch Schnelltests angeboten.

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg nehmen mehrere Corona-Schnelltest-Stationen ihren Betrieb auf. Wo sie sind, wann sie geöffnet haben und was es zu beachten gibt.

Von Nicole Simüller

Ab nächster Woche können Landkreisbewohner sich an mehreren Standorten in Aichach-Friedberg einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der Landkreis baut mithilfe von Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) eine Reihe von Schnelltest-Stationen auf. Nun steht fest, wo sie sind, wann sie geöffnet haben und warum nicht in allen Fällen eine Terminvereinbarung nötig ist.

Bereits seit dieser Woche können sich Landkreisbewohner an der Corona-Teststation am Kreisgut in Aichach auch einem Schnelltest unterziehen. Bislang waren dort ausschließlich PCR-Tests angeboten worden. Die Bäuerle Ambulanz betreibt die Teststation im Auftrag des Landkreises. Die Anmeldung für einen Termin läuft hier weiterhin über das Online-Portal auf der Internetseite des Landratsamts www.lra-aic-fdb.de/corona unter „Teststation“. Wer angemeldet ist, kann vor Ort entscheiden, ob er kostenlos einen herkömmlichen PCR-Test oder einen Schnelltest machen möchte.

Corona: Schnelltest-Stationen in Mering und Pöttmes nehmen ihren Betrieb auf

Am Sonntag nimmt eine weitere Schnelltest-Station in Mering ihren Betrieb auf. Sie ist in der Mehrzweckhalle untergebracht und hat sonntags von 15 bis 17 Uhr sowie dienstags zunächst von 9 bis 11 Uhr sowie 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Nächste Woche folgt eine Station in der Pöttmeser Schulturnhalle. Dort können sich Landkreisbewohner mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr testen lassen. Mit Friedberg laufen dem Landkreis zufolge noch Gespräche. Hier könnte es möglicherweise übernächste Woche so weit sein.

In Mering und Pöttmes stehen jeweils geschultes, ehrenamtliches Personal bereit. Wie Mario Pettinger, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter und Kreisfachdienstleiter SAN, berichtete, erhielten die ehrenamtlichen Helfer des BRK am vergangenen Freitag eigens eine ärztliche Unterweisung. Dabei ging es darum, wie die Abstriche richtig genommen werden und wie der korrekte Umgang mit dem Test funktioniert.

Öffnungszeiten der Schnelltest-Stationen können sich noch ändern

Die Öffnungszeiten der Schnelltest-Stationen in Mering und Pöttmes können sich in nächster Zeit noch ändern. Pettinger machte deutlich, dass die Helfer zunächst sehen wollen, wie die Teststationen angenommen werden - und ob sich in Mering etwa der Vormittag oder der Abend besser bewährt. Wenn es viel Andrang gebe, sei es auch möglich, das Zeitfenster auszudehnen, kündigte er an.

Eine Terminvereinbarung ist an den Schnelltest-Stationen in Pöttmes und Mering sowie später, wenn Friedberg in Betrieb geht, bis auf Weiteres nicht erforderlich. Das würde den Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer unnötig erhöhen, so Pettinger.

Welche Regeln für Kinder und Jugendliche an den Teststationen gelten

Wichtig für Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren Eltern: Unter 14-Jährige dürfen den Test nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten durchführen lassen. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen ohne Begleitung eines Sorgeberechtigten zum Schnelltest kommen, wenn sie eine Einverständniserklärung dabei haben. Den Vordruck zu dieser Einverständniserklärung gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.lra-aic-fdb.de/corona unter „Teststation“.

Ergebnisse der Schnelltests gibt es dem Landratsamt zufolge innerhalb von circa 20 Minuten nach dem Test. Bei einem positivem Ergebnis besteht die Pflicht, sich sofort in Quarantäne zu begeben.

Die Standorte und Öffnungszeiten im Überblick:

Aichach : Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof: Montags 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter „ Teststation “

Kreisgut, Am Plattenberg 12, Innenhof: Montags 8 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung über die Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de/corona unter „ “ Mering : Mehrzweckhalle, Luitpoldstraße 8: Ab 28. März sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr (zunächst), ohne Terminvereinbarung

Mehrzweckhalle, 8: Ab 28. März sonntags 15 bis 17 Uhr, dienstags 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr (zunächst), ohne Terminvereinbarung Pöttmes : Große Turnhalle der Schule , Gartenstraße 28, mittwochs 18 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr

