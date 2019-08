vor 43 Min.

Tagespflege in Pöttmes soll erweitert werden

Plus Die Caritas-Sozialstation Aichach will Lagerräume des Pflegezentrums St. Hildegard im ersten Stock des Altbaus umbauen. Daraus sollen Tagespflegeplätze werden.

Von Nicole Simüller

Seit Mitte Mai gibt es im Pöttmeser Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard eine eingestreute Tagespflege – also eine, die in den vollstationären Bereich integriert ist. Träger des Angebots für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist die Caritas-Sozialstation Aichach. Tagespflege bedeutet, dass Pflegebedürftige morgens daheim abgeholt werden und den Tag in der Einrichtung verbringen. Dort werden sie betreut und am Abend wieder heimgebracht. Schon jetzt reichen die Kapazitäten in Pöttmes nach Angaben der Caritas-Sozialstation bei Weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Deshalb will sie Lagerräume im ersten Stock des Altbaus umbauen und künftig ebenfalls für die Tagespflege nutzen.

Künftig soll es 15 Tagespflegeplätze geben 15 statt der derzeit sechs Plätze soll es in Zukunft geben. Das geht aus einem Konzept hervor, das die Sozialstation im Pöttmeser Marktgemeinderat vorgelegt hat. Nach Angaben von Sebastian Hartmann, Geschäftsführer der Sozialstation Aichach, soll die Erweiterung in etwa drei Jahren stattfinden. Die Sozialstation will zwei Lagerräume im ersten Stock des Altbaus umbauen. Die übrigen Lagerräume braucht das Pflegezentrum St. Hildegard, um Pflegebetten, Rollatoren oder Rollstühle darin unterzubringen. Aus zwei Lagerräumen soll ein großer Aufenthaltsraum werden Um die Tagespflege erweitern zu können, will die Sozialstation zwei Lagerräume zu einem Aufenthaltsraum mit einem Ruhe- und einem Rückzugsbereich für Betreuungsangebote zusammenlegen. Die bereits vorhandene Wohnküche soll ebenfalls in einen Aufenthalts- und Betreuungsraum für die erweiterte Tagespflege umfunktioniert werden. Die Sozialstation schätzt die Kosten für Umbau und Ausstattung der neuen Räume auf 41000 Euro. Diese trägt sie selbst. Sie hofft, einen Teil durch Fördergelder des Freistaats abdecken zu können. Hartmann sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Erweiterung der Tagespflege ist wichtig, weil wir uns von der wirtschaftlichen Seite breiter aufstellen müssen. Die Tagespflege ist ein Baustein, der uns hilft, die wirtschaftliche Situation zu verbessern.“ Gemeinderat verlängert Überlassungsvertrag Der Marktgemeinderat verlängerte in der vergangenen Woche den auf 20 Jahre ausgelegten Überlassungsvertrag, der 2023 ausgelaufen wäre. Anfang Juli hatte dieser Wunsch der Caritas-Sozialstation eine Grundsatzdiskussion im Gemeinderat zur Folge gehabt. Auslöser war ein Antrag von CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz gewesen. Er hatte gebeten zu prüfen, ob in den Lagerräumen eine Kinderkrippe eingerichtet werden könnte, und dafür plädiert, die Gemeinde solle sich die Räume als Option für die Zukunft offen halten. Peter Fesenmeir vom Bauamt bezweifelte, dass ein Umbau in eine Krippe wirtschaftlich wäre. CWG-Fraktionssprecher Erich Poisl war das zu vage. Er sprach sich für einen Ortstermin mit einem Architekten aus; ebenso die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann (CSU). Caritas legt Finanzierungskonzept vor Der Marktgemeinderat vertagte die Entscheidung und forderte auf Vorschlag von Alwin Wagner (CWG) ein Finanzierungskonzept der Sozialstation. Das legte sie umgehend vor, weshalb das Thema in der vergangenen Woche erneut im Gemeinderat landete – und zwar auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Viele Mitarbeiter des Pflegezentrums kamen, um selbst zu hören, wie die Räte entscheiden. Mehrheit von CSU und CWG verschiebt Thema in nichtöffentlichen Teil Doch dann beantragte Poisl überraschend, das Thema in den nichtöffentlichen Teil zu verschieben. Dort werden üblicherweise nur finanzielle Dinge, Grundstücks- oder Personalangelegenheiten behandelt. Bürgermeister Franz Schindele (Bürgerblock) sah keinen Anlass für eine Geheimhaltung, da es vor allem um die Grundsatzdiskussion ging. Gegen die Stimmen des Bürgerblocks (Bärbel Pawel und Matthias Bissinger fehlten entschuldigt), von Wolfgang Baierl (fraktionslos) und von Johann Steiger (CSU) votierten die komplette CWG-Fraktion und die überwiegende Mehrheit der CSU-Fraktion dafür, die Sache in der nichtöffentlichen Sitzung zu besprechen – sehr zum deutlich vernehmbaren Ärger der Zuhörer, die daraufhin den Saal verließen. Mitarbeiterinnen des Pflegezentrums äußern sich in Leserbriefen In den vergangenen Tagen äußerten Mitarbeiterinnen des Pflegezentrums auch in Leserbriefen an unsere Zeitung ihr Unverständnis darüber, dass das Thema nichtöffentlich behandelt wurde. Sie empfanden das nach eigener Aussage als Geringschätzung ihrer Arbeit und kritisierten, einige Marktgemeinderäte spielten die jüngere gegen die ältere Generation aus. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde dem Vernehmen nach abermals ausgiebig diskutiert. Am Ende fiel die Entscheidung, den Überlassungsvertrag mit der Caritas langfristig zu verlängern. (mit jeb)

