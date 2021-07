Todtenweis-Sand

vor 40 Min.

Der Kreisverkehr bei Sand wird saniert: Ab morgen ist gesperrt

Die Fahrbahndecke des Kreisverkehrs der Staatsstraße 2381 sowie der angrenzenden Straßenäste in Todtenweis-Sand wird vom 30.07.2021 bis zum 13.08.2021 erneuert.

Plus Die Fahrbahndecke des Kreisverkehrs an der Staatsstraße 2381 bei Sand ist marode und wird abgefräst. Wie lange die Arbeiten dauern und was sie kosten.

Der Kreisverkehrsplatz an der Staatsstraße 2381 im Todtenweiser Ortsteil Sand ist sanierungsbedürftig. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, wird die Fahrbahndecke des Kreisels ab Freitag, 30. Juli, erneuert. Auch die angeschlossenen Straßenäste der Staatsstraße Richtung Rehling und Thierhaupten sowie der Kreisstraße AIC 8 Richtung Todtenweis und Langweid werden saniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

