vor 50 Min.

Trotz Corona: Gemeinderat tagt in Inchenhofen

Plus Trotz Corona findet eine Gemeinderatssitzung in Inchenhofen statt. Bürgermeister Metzger informiert über den Grund und erklärt, warum er nicht teilnimmt.

Von Gerlinde Drexler

Abstand halten werden die Inchenhofener Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstag, 7. April. Die Gemeinde verlegt die öffentliche Sitzung vom gewohnten Sitzungssaal im Rathaus in die Aula der Grundschule, wo großzügig bestuhlt werden kann. Auch Zuschauer können kommen, allerdings nur in begrenzter Anzahl. Dass die Sitzung in Zeiten von Corona überhaupt stattfindet, hat einen bestimmten Grund.

In der Sitzung geht es um Vorauszahlung für die neue Kläranlage Die Tagesordnung ist ungewöhnlich klein. Nur zwei Themen stehen darauf. Neben einem Änderungsantrag für den Bau eines Milchviehstalles mit Melk-Karussell behandelt der Gemeinderat noch einen weiteren Punkt. Es geht um die Verschiebung der dritten Rate der Vorauszahlung für die neue Kläranlage, die Inchenhofen bekanntlich gerade gemeinsam mit Kühbach baut. Die Sitzung wird Zweiter Bürgermeister Johann Schweizer leiten. Auf telefonische Nachfrage teilte Bürgermeister Karl Metzger mit, dass er nicht an der Sitzung teilnehmen werde. Der Grund: Der 71-Jährige gehört zur Risikogruppe und bleibt deshalb daheim. Auch den einzelnen Gemeinderäten ist es freigestellt, ob sie an der Zusammenkunft teilnehmen wollen. Metzger sagte: „Wir hoffen, dass wir Beschlussfähigkeit erreichen.“ Dafür muss mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Ratsmitglieder anwesend sein. Bürgermeister Karl Metzger nimmt an der Sitzung nicht teil Zum Grund, warum die Sitzung überhaupt stattfindet, erklärte der Bürgermeister: „Es gibt im nicht öffentlichen Teil Themen, die keinen Aufschub dulden.“ Deshalb habe die Verwaltung entschieden, auf die Aula als Sitzungsort auszuweichen. Für Zuschauer werde ebenfalls bestuhlt, kündigte Metzger an und ergänzte: „Aus Platzgründen aber nur für eine bestimmte Anzahl.“ Die Sitzung beginnt wie üblich um 19 Uhr, allerdings in der Aula der Grundschule in Inchenhofen. Zuletzt hatte Affings Bürgermeister Markus Winklhofer eine Sitzung anberaumt, diese nach Protesten aber wieder abgesetzt.

