18:10 Uhr

Unfall: Motorradfahrerin stürzt bei Neuburg und stirbt

Schreckliches Unglück auf der Bundesstraße 16 bei Bruck. Die 53-Jährige berührte mit ihrem Motorrad das ihres Ehemannes und kam von der Fahrbahn ab.

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 16 auf Höhe des Neuburger Stadtteils Bruck (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) ereignet. Eine 53 Jahre alte Motorradfahrerin aus Ludwigsburg verlor dabei ihr Leben. Das Tragische dabei: Sie touchierte mit ihrem Motorrad wohl das ihres 55-jährigen Ehemannes und geriet daraufhin ins Schleudern.

Fahrzeugkolonne überholt - dann passierte beim Wiedereinscheren das Schreckliche

Es war gegen 11.30 Uhr. Das Ehepaar aus Baden-Württemberg fuhr auf seinen Motorrädern die B16 in Richtung Donauwörth. Die 53-Jährige fuhr hinter ihrem Mann. Wie die Polizei mitteilt, überholten die beiden Motorradfahrer auf Höhe von Bruck eine Fahrzeugkolonne. Beim Wiedereinscheren passierte dann das Schreckliche. Die Frau streifte mit der rechten Frontseite ihres Motorrades das linke Heck des Motorrades ihres vorausfahrenden Ehemannes. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Wie es weiter heißt, fuhr sie über den Grünstreifen und den Fahrradweg und prallte gegen die Büsche des angrenzenden Waldes. Dabei zog sie sich die tödlichen Verletzungen zu. Ihr Motorrad flog ins Dickicht und kam etwa fünf Meter von ihr zum Liegen. Der Mann stürzte nicht.

Bundesstraße war zwei Stunden lang komplett gesperrt

Die B16 war zwischen der Zeller Kreuzung und der Einfahrt nach Bruck knapp zwei Stunden lang bis 13.40 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Neuburg und Bruck leiteten den Verkehr um. Kriseninterventionskräfte kümmerten sich um den Ehemann der Verstorbenen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Motorräder sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 11000 Euro.

Der gestrige Unfall war der dritte in diesem Jahr, bei dem Menschen zu Tode kamen. Im Januar war in den frühen Morgenstunden eines Samstags ein Lastwagen auf der Bundesstraße 300 in Höhe der Ausfahrt Peutenhausen auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine 34-Jährige aus Aichach, die als Beifahrerin in einem entgegenkommenden Auto saß, wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

Zwar kein typischer Verkehrsunfall, aber trotzdem besonders tragisch auch der tödlich verlaufene Zwischenfall beim Faschingsumzug im Februar in Waidhofen. Eine 24-jährige Frau aus Schrobenhausenerin war unter einen Faschingswagen geraten und von ihm überrollt worden. Die junge Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Themen Folgen