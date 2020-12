vor 17 Min.

Unfall auf B471: Frau ist vermutlich sofort tot

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwoch auf der B471 bei Bergkirchen ereignet.

Auf der B471 gerät ein 68-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall stirbt seine Frau. Die beiden Enkeltöchter und er werden zum Teil schwerstverletzt.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 471 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) ereignet. Eine 66-jährige Frau starb als Beifahrerin bei einem Frontalzusammenstoß, zwei Kinder wurden zum Teil schwerstverletzt, auch der 68-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Dachauer Polizei berichtet, war der 68-jähriger Autofahrer aus Landshut von Dachau kommend in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Mit im Auto saßen seine 66-jährige Ehefrau sowie seine drei und fünf Jahre alten Enkelkinder. Einige Meter vor der Ausfahrt Bergkirchen-Gada geriet der 68-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst den BMW eines 57-jährigen Odelzhauseners. Unmittelbar danach kollidierte sein Auto frontal mit dem Audi eines entgegenkommenden 45 Jahre alten Mannes aus Eichenau.

Rettungshubschrauber fliegt Kind in Klinik

Durch die Frontalkollision war die 66-jährige Ehefrau nach Angaben der Polizei vermutlich sofort tot. Das fünfjährige Enkelkind wurde schwerstverletzt mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist kritisch, so die Polizei. Das dreijährige Mädchen wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Fahrer musste im Dachauer Krankenhaus sofort operiert werden, berichtet die Polizei weiter. Derzeit bestehe bei ihm keine Lebensgefahr. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, der Lenker des Audi wurde, nach derzeitigem Kenntnisstand, nur leicht verletzt.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf 40.000 Euro.

Gutachten zur Ursache des Frontalzusammenstoßes

Zu Klärung der Unfallursache hat die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die B471 war für die Dauer der Unfallaufnahme über vier Stunden lang gesperrt.

Neben den polizeilichen Einsatzkräften befanden sich vier Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, das Kriseninterventionsteam, die Feuerwehren aus Feldgeding, Geiselbullach und Dachau sowie das Technische Hilfswerk (THW) Dachau im Einsatz. (bac)

