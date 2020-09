vor 38 Min.

Verkehrssicherheitstag: Damit der Discounfall vermieden wird

Plus Berufsschule und Kreisverkehrswacht wollen die Aichacher Berufsschüler für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Dafür stellen sie ein realistisches Unglück nach.

Bei diesem „ Unfall“ sind die Berufsschüler hautnah dabei: Im Pausenhof der Aichacher Berufsschule hat sich ein schwerer Discounfall ereignet, zwei junge Leute sind eingeklemmt. Die Situation ist inszeniert, doch die jungen Leute dürfen live miterleben, wie die Verletzten geborgen werden. Den beiden Unfallopfern, zwei entsprechend geschminkte Berufsschüler, reicht schon der „gespielte“ Einsatz.

Der Discounfall im Pausenhof ist Teil eines Verkehrssicherheitstages unter dem Motto „Aktion junge Fahrer“, den die Berufsschule gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht Aichach jüngst veranstaltet hat, organisiert von Andreas Kaiser und Karen Distel. Das Ziel ist, die Schüler unter Beachtung aller Corona-Schutzmaßnahmen auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und zu sensibilisieren. Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg unterstreicht zu Beginn die Wichtigkeit der Prävention.

Dazu gehört auch, dass Fachleute wie der frühere Verkehrssachbearbeiter und der frühere Chef der Polizei Aichach, Helmut Beck und Rudolf Rothhammer, über die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer und das Thema Ablenkung im Straßenverkehr, etwa durch ein Handy, aufklären. Sie schildern, dass bereits wenige Sekunden Unaufmerksamkeit unter Umständen fatale Folgen haben, die nie wieder rückgängig gemacht werden können. An einem Aufprallsimulator können die Schüler selbst ausprobieren, wie sich schon ein Auffahrunfall bei Tempo zehn anfühlt. Am Ende reift die Erkenntnis, dass „ohne Sicherheitsgurt diese Aufprallwucht nicht aufgefangen werden kann“.

Aichacher Berufsschüler üben sich am Bremssimulator

Bei der Fahrt mit dem Bremssimulator erfahren die jungen Leute, wie Geschwindigkeit, Reaktion und Bremsweg zusammenwirken. Wolfgang Hamann vermittelt den jungen Leuten ein Gefühl dafür, wie lange die Reaktionszeit zwischen dem Erkennen der Gefahr und der tatsächlichen Bremsung ist. Bei Jonny Listl können sie im Fahrsimulator Einblicke in reale Gefahren erhalten.

An Simulatoren konnten die jungen Berufsschüler einen Aufprall, die Länge eines Bremswegs und alltägliche Gefahren „miterleben“. Bild: Helmut Beck

Im Mittelpunkt steht aber der Verkehrsunfall und seine Folgen, insbesondere der sogenannte Discounfall als Folge von Alkohol, Tempo oder Übermüdung. Polizeibeamte, Kräfte von Feuerwehr, BRK und Kriseninterventionsteam berichten sehr emotional aus ihren Erfahrungen bei schweren Verkehrsunfällen. Mit der Präventionskampagne "BOB im Discofieber“ vermitteln sie, dass sich mit Alkohol oder Drogen im Blut und in aufgereizter Stimmung die Fähigkeit vermindert, Geschwindigkeiten und Situationen realistisch einschätzen zu können. Besonders gefährdet seien auch die Beifahrer, zumeist junge Frauen, die bei Unfallfahrten häufig ums Leben kommen. Besonders nachdenklich stimmt die Jugendlichen der Film „Warum …?“. Er schildert die Heimfahrt eines jungen betrunkenen Mannes nach dem Discobesuch. Die Fahrt endet für seine Begleiterin tödlich an einem Baum. Aichachs Polizeileiter Erich Weberstetter und seine Kollegin Carola Honisch schildern, so etwas könne sehr schnell traurige Realität werden.

Einsatzkräfte erzählten jungen Leuten von harten Einsätzen

Thomas Winter und Simon Forster vom BRK Aichach schildern ihre Handgriffe, wenn sie als Erste an einen Unfall kommen. Schwere Unfälle treffen auch erfahrenste Einsatzkräfte oft in Mark und Bein, berichten Roman Schoder und Miriam Echsler von der Feuerwehr Aichach. Die schrecklichen Bilder, die unsäglichen Eindrücke von der Unfallstelle, „brennen sich regelrecht in die Köpfe“ und sind immer wieder präsent. Die Feuerwehrler betonen: „Wenn wir mit der Rettungsschere die jungen Leute aus den Fahrzeugen herausschneiden müssen, da geht es keinem von uns gut.“ Deshalb sei es das gemeinsame Bestreben, so schreckliche Vorfälle zu vermeiden, unterstreicht Kommandant Christoph Fischer.

Große Stille herrscht, als Wolfang Hamann und Susanne Metz von ihrer Arbeit als Notfallseelsorger berichten, wenn sie zu außergewöhnlichen Unfällen gerufen werden. Der Gang mit der Polizei zu einer Familie, um eine Todesnachricht zu überbringen, „ist für alle sehr belastend“. In dieser Stunde der Not kann der Seelsorger Angehörigen seinen Beistand anbieten. Auf die dann oft gestellte Frage „Warum?“ könne man allerdings keine Antwort geben. Diese Schilderungen und weitere Filme regen die Berufsschüler zum Nachdenken an.

Im Pausenhof der Berufsschule wird ein Discounfall simuliert

Realität wird der Discounfall dann im Pausenhof. Mit Martinshorn und Blaulicht nähern sich die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und BRK dem mitgebrachten Autowrack und die Schüler erleben, welch großer Aufwand betrieben werden muss, um Verletzte zu retten oder Getötete zu bergen. Die Helfer öffnen das „Unfallfahrzeug“ mit der Rettungsschere so, dass die Verletzten schonend befreit werden. Das ist nicht nur eindrucksvoll für die Zuschauer, sondern auch für sie selbst. „So etwas möchten wir nicht noch mal erleben“, sagen sie nach ihrer Rettung. (hbe)

