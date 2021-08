Rettungshubschrauber im Einsatz: Verletzte nach Unfall bei Walchshofen

Auf der Fahrt von Walchshofen nach Inchenhofen verliert ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Wegen des Unfalls muss ein Rettungshubschrauber kommen.

Zwei Männer sind bei einem Autounfall in der Nähe von Walchshofen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Inchenhofen unterwegs, als der 23-jährige Fahrer ein anderes Fahrzeug überholte. Beim Wiedereinscheren geriet er auf das rechte Bankett und lenkte dagegen - offenbar so stark, dass das Fahrzeug ins Schleudern geriet, die Gegenfahrbahn kreuzte und sich auf dem angrenzenden Seitenstreifen sowie Geh- und Fahrradweg überschlug.

Autounfall bei Walchshofen: 58-Jähriger per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde neben dem 23-jährigen Fahrer auch sein 58-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 58-Jährige musste per Rettungshubschrauber in die Augsburger Uni-klinik gebracht werden, den Fahrer brachte ein Rettungswagen in das Aichacher Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 25.000 Euro. (kmax)