34-Jährige fährt ziviler Polizeistreife auf der A8 zu dicht auf

Bei Tempo 160 hält eine Autofahrerin auf der A8 zu wenig Sicherheitsabstand zu einem zivilen Streifenwagen. Die Polizei stoppt die Frau bei Odelzhausen.

Zu wenig Sicherheitsabstand hielt eine 34-jährige Autofahrerin ein, die am Sonntag auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München unterwegs war. Zwischen Adelzhausen und Odelzhausen fuhr sie ausgerechnet einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Augsburg so dicht auf, dass diese die Frau an der Anschlussstelle Odelzhausen (Kreis Dachau) kontrollierte.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 34-Jährige gegen 11.30 Uhr dem zivilen Streifenwagen bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h mehrmals sehr dicht auf. Dies dokumentierten die Beamten per Video und kontrollierten die Frau. Hier wurde der unterschrittene Sicherheitsabstand durch einen sogenannten Stellversuch ausgemessen. Letztlich ergab die Messung, dass die Autofahrerin dem Streifenwagen bei 160 km/h auf 14 Meter nach Toleranzabzug aufgefahren war.

Der Autofahrerin drohen zwei Punkte in Flensburg

Die Frau erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Unterschreitung des Abstandes mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. (AZ)