BMW stößt bei Adelzhausen frontal in entgegenkommenden VW

Am Freitag kommt es auf der Staatsstraße zwischen Adelzhausen und Tödtenried zu einem schweren Unfall. Es gibt Verletzte.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2338 zwischen dem Sielenbacher Ortsteil Tödtenried und Adelzhausen gekommen.

Der BMW gerät aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Tödtenried unterwegs war, kam demnach aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Auto frontal in einen entgegenkommenden VW.

Beide Autofahrer werden bei dem Unfall schwer verletzt

Dessen 30 Jahre alter Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenso schwer verletzt wie der 58-Jährige. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Geschätzt wird dieser auf rund 80.000 Euro. (jca)

