Umleitungschaos auf Schleichwegen bleibt in Mühlhausen bislang aus

Seit Montag ist die Staatsstraße 2035 zwischen Mühlhausen und dem Augsburger Flughafen gesperrt. Die Umleitung bringt für viele Autofahrer einen weiten Umweg mit sich.

Zwei Kilometer - so lang ist die Baustelle, die seit heute zwischen dem Affinger Ortsteil Mühlhausen und dem Augsburger Flughafen zu einer längeren Sperrung führt. Die Umleitungsstrecken verlaufen, wenn man von einem bis zum anderen Ende der Sperrung rechnet, je nach Fahrtrichtung 15 oder gar 30 Kilometer. Für Autofahrerinnen und -fahrer bedeutet das einen enormen Zeitverlust. Im vergangenen Jahr hatte dieselbe Umleitung für massive Probleme in einigen Nebenstraßen gesorgt. In diesem Jahr ist die Situation aber anders.

Die Schleichwege - teilweise lediglich Feldwege, auf denen viele Fahrradfahrer, Spaziergänger und Gassi-Geher unterwegs sind, die im vergangenen Jahr für Probleme gesorgt haben, wurden von der Gemeinde Affing vorab für den Verkehr gesperrt. "Wir haben Schlüsse aus dem letzten Mal gezogen", sagt Bürgermeister Markus Winklhofer. Dieses Mal scheinen die Anwohnerinnen und Anwohner aber von Autofahrerinnen und -fahrern auf Abwegen verschont zu bleiben. "Heute Morgen blieb der große Schleichverkehr aus", sagt ein Anwohner aus dem Seeweg. Auch beim Bürgermeister sind bislang keine Beschwerden aufgelaufen. Der Polizeiinspektion Aichach sind derzeit ebenfalls keine Probleme bekannt.

Staatsstraße 2035 bleibt fünf Wochen lang gesperrt

Das liegt vermutlich an der unterschiedlichen Lage der Baustelle. Im vergangenen Jahr war die Mühlhausener Ortsdurchfahrt gesperrt. Gerade Ortskundige nutzten die umliegenden Straßen und Feldwege und nicht die ausgeschilderte Umleitung, um die Sperrung zu umfahren. Mit der derzeitigen Baustelle ist das über die Schleichwege aber kaum möglich. Denn zumindest südöstlich der Staatsstraße enden die Feldwege spätestens am Flughafen, ohne zuvor zurück auf die Straße zu führen. Die Baustelle kann also nicht so einfach außerhalb der ausgeschilderten Umleitung umfahren werden.

Fünf Wochen lang bleibt die Staatsstraße 2035 zwischen Mühlhausen und dem Augsburger Flughafen gesperrt. Die Umleitung führt in Fahrtrichtung Augsburg über Bergen, Derching und Lechhausen. In Richtung Affing und Rehling wird über die Staatsstraße 2381 nach Gersthofen, weiter auf die B2 bis Langweid über Oberach geleitet. Auch mehrere Bushaltestellen entfallen während der Bauarbeiten. Die Sanierung der Straße sei bewusst in die Sommerferien verlegt worden, so Bürgermeister Winklhofer. "Ich verstehe, dass das für Autofahrer ärgerlich ist." Er werbe um Verständnis für die Baumaßnahmen, sieht aber gleichzeitig eine gesellschaftliche Entwicklung: "Die Geduld ist bei vielen nicht mehr so vorhanden, wie es mal war."