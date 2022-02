Affing

06:30 Uhr

Prozess um gescheiterten Schockanruf: Angeklagter bekommt Bewährung

Plus Durch das beherzte Verhalten einer Affingerin konnte die Polizei im Juni 2021 einen Geldboten festnehmen. So hat die Frau den Vorfall erlebt.

Von Marina Wagenpfeil

Die Betrugsmasche ist beliebter denn je: Kriminelle geben sich am Telefon als falscher Polizist oder Microsoft-Mitarbeiter aus, erfragen geschickt die Vermögensverhältnisse und bringen die arglosen Gesprächspartner dazu, Schmuck oder Geld an Mittäter zu übergeben. Nicht selten entstehen dadurch Tausende Euro an finanziellem Schaden. Erst am Mittwoch warnte die Aichacher Polizei vor betrügerischen Anrufen, die wieder vermehrt in der Region zu verzeichnen sind. Eine Frau aus Affing drehte im Juni 2021 jedoch den Spieß um: Sie sorgte durch ihr beherztes Verhalten dafür, dass ein Geldbote von der Polizei festgenommen und nun auch verurteilt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

