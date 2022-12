Prozess in Aichach

vor 51 Min.

38-Jähriger missachtet das Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau permanent

Plus Innerhalb von zwei Monaten verstößt der Mann mehrmals gegen einen Beschluss des Aichacher Familiengerichts. Deshalb steht er vor Gericht. Das lässt Gnade walten.

Von Gerlinde Drexler

Aus Angst vor ihrem Ex-Mann traut sich eine 31-Jährige aus dem nördlichen Landkreis nicht mehr alleine in ihren Garten oder an die Haustür. An das Kontaktverbot, ausgesprochen vom Familiengericht Aichach, hält sich der heute 38-jährige Ex-Mann nicht. Er taucht immer wieder vor der Haustür der 31-Jährigen auf oder beobachtet das Haus. Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in 13 Fällen musste er sich deshalb kürzlich vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Außerdem noch wegen Fahrens ohne Führerschein und Beleidigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen