Sparkasse Aichach-Schrobenhausen spendet 1500 Euro an die Kartei der Not

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen unterstützt das Leserhilfswerk unserer Zeitung. In diesem Winter verschärfen gestiegene Preise die Not vieler Menschen.

Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, ist der Meinung, ein Großteil der Bevölkerung wisse nicht, welche schlimmen Schicksale es in der Region gäbe. Viele würden auch die Augen davor verschließen. Die Sparkasse möchte es anders machen. Sie spendete 1500 Euro an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zu der auch unsere Zeitung gehört.

Weitere 1500 Euro erhielt die Bürgerstiftung Aichach; 2000 Euro gingen an die Schrobenhausener Stiftung Vorweihnacht der guten Herzen. Zum zehnten Mal hatte sich die Sparkasse dazu entschieden, ihren Kundinnen und Kunden für das kommende Jahr keine Kalender zu schenken, sondern das Geld für den Druck der Kalender den drei gemeinnützigen Stiftungen im Wittelsbacher Land zu spenden. Diese unterstützen Menschen in finanziellen Notsituationen. Mit den Vorstandsmitgliedern Michael Appel und Rainer Wörz überreichte Cischek die symbolischen Spendenschecks.

Häufig warten Menschen Monate auf das Geld der Behörden

Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Arnd Hansen, nahm die Spende entgegen und bedankte sich. Er sagte, unter anderem die explodierenden Preise für Energie und Lebensmittel würden für Menschen, die seine Stiftung unterstützt, zu großen finanziellen Problemen führen. Oft werde vergessen, dass Behörden überlastet seien, weshalb es immer wieder zwei bis drei Monate dauern könne, bis das Sozialhilfe- oder Hartz-IV-Geld bei den Menschen ankomme. Und wie sollen sie diese Zeit überbrücken, wenn sie nicht auf Rücklagen zurückgreifen können?

An dieser Stelle setzt die Kartei der Not an. Die Stiftung unterstützt Menschen aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen sowie des Allgäuer Zeitungsverlages, die unverschuldet in schwierige Situationen geraten sind. Die Kartei der Not federt unter anderem finanzielle Notlagen ab und unterstützt Menschen dabei, wieder ein geregeltes Leben zu führen; etwa eine dauerhafte Bleibe und einen Job zu finden, wenn sie diesen verloren haben.

Einige können das Schulmittagessen der Kinder nicht mehr zahlen

Hansen berichtete, es komme häufig vor, dass sich Rentnerinnen und Rentner Holz oder Heizöl nicht mehr leisten könnten. Auch könnten immer mehr Eltern – häufig seien es alleinerziehende Mütter – das Mittagsessen ihrer Kinder in der Schule nicht mehr bezahlen. Im besten Fall hätten die Kinder noch ein Pausenbrot dabei. Aber auch das sei nicht immer gegeben, sagte Hansen. "Dann sitzen die Kinder da und hoffen, dass sie nicht darauf angesprochen werden, wenn sie nichts essen."