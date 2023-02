Die Stadt Aichach muss neue Schulden machen

Plus Die Eckdaten des Haushalts und die Finanzplanung für die nächsten Jahre zeigen einen hohen Kreditbedarf. Dafür sollen Perspektivgrundstücke verkauft werden.

Besser als erwartet konnte die Stadt Aichach den Haushalt 2022 vorläufig abschließen. Für 2023 sieht es "nicht ganz so rosig aus", sagte Kämmerer Wolfgang Ostermair, als er am Montagabend im Finanzausschuss des Stadtrats die vorläufigen Eckdaten für den Haushalt präsentierte. Er machte einige "negative Tendenzen" aus. Deshalb wird auch über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer diskutiert.