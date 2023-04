Ehemann schlägt auf das Auto des neuen Freunds seiner Frau ein

Plus Der 51-jährige Ehemann und seine 76-jährige Mutter verfolgen und beschimpfen den neuen Freund. Der will bei der Polizei Anzeige erstatten.

Zuerst war es nur der 51 Jahre alte Ehemann mit seinem Neffen, der vor der Haustüre seiner getrennt von ihm lebenden Frau in Aichach auftauchte. Später kamen auch noch seine 76 Jahre alte Mutter und seine Schwester dazu. Anfang Januar vergangenen Jahres ging es laut und aggressiv zu und am Ende gab es ein Auto mit Dellen und Kratzern sowie Anzeigen gegen den Ehemann und seine Mutter. Der 51-Jährige war wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Bedrohung sowie Fahren ohne Führerschein angeklagt; seine Mutter wegen Sachbeschädigung.

Laut Anklage waren der 51-Jährige und seine Mutter dem neuen Freund seiner Frau im Auto hinterhergefahren, hatten ihn ausgebremst und dann auf sein Auto eingeschlagen und es zerkratzt. Sachschaden: 12.000 Euro. Der 51-Jährige soll dem neuen Freund außerdem gedroht haben, ihn "kaputt" zu machen und zu schlagen. Die 76-Jährige wollte sich vor Gericht überhaupt nicht dazu äußern. Der 51-Jährige ließ über seinen Verteidiger Walter Rubach mitteilen, dass er den Sachverhalt bestreite. Er gab zwar zu, dass er dort gewesen war, wollte aber nichts dazu sagen, was er gemacht hatte.