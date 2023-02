Anmeldung läuft für Schulen für Erzieherinnen und Kinderpfleger

Im September sollen die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Kinderpflege in Aichach starten. Dazu gibt es jetzt einen Infoabend.

Der Personalmangel in den Kindertagesstätten (Kitas) im Landkreis Aichach-Friedberg ist groß. Erst Mitte Februar hat der Kreistag deshalb beschlossen, eine Fachakademie für Sozialpädagogik und eine Berufsfachschule für Kinderpflege an den Beruflichen Schulen in Aichach einzurichten. Für beide Einrichtungen können sich Interessierte ab sofort online anmelden. Darüber hinaus findet am Mittwoch, 1. März, ein Informationsabend statt.

Die Vorbereitungen an den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land für die neue Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik und die Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege laufen auf Hochtouren, wie die Schule mitteilt. Schließlich soll schon im September mit jeweils einer Klasse gestartet werden.

Vollzeitausbildung in Aichach

In der Staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege werden Interessierte in zwei Jahren in Vollzeit zum staatlich geprüften Kinderpfleger oder zur staatlich geprüften Kinderpflegerin ausgebildet. Voraussetzung ist dafür mindestens ein erfolgreicher Mittelschulabschluss. Damit werde ergänzend zu dem bestehenden Angebot in Friedberg in Voll- und Teilzeit eine weitere wohnortnahe Ausbildungsmöglichkeit in Aichach geschaffen, so die Schule. Beste Voraussetzungen für eine Weiterqualifizierung zum staatlich geprüften Erzieher oder zur staatlich geprüften Erzieherin biete dann im Anschluss die Fachakademie für Sozialpädagogik, heißt es in der Pressemitteilung. Sie nimmt ebenfalls im September ihren Betrieb auf.

Die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach startet mit dem sogenannten Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ). Personen mit einem Mittleren Bildungsabschluss sammeln in diesem Jahr Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in einem Praxisbetrieb und erhalten die theoretischen Grundlagen in der Schule.

Informationsabend am Mittwoch in Aichach

Für die beiden neuen Bildungsangebote, für die kein Schulgeld anfällt, besteht laut Pressemitteilung bereits reges Interesse. Ab sofort ist eine Online-Anmeldung möglich.

Darüber hinaus findet am Mittwoch, 1. März, ein Informationsabend an der Berufsschule in Aichach, Schulstraße 46, statt: für die Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege Aichach-Friedberg von 18 bis 18.45 Uhr und für die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach von 18.45 bis 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Beruflichen Schulen, wo auch die Online-Anmeldung möglich ist. (AZ)