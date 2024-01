Aichach-Friedberg

vor 40 Min.

Ausnahmesituation: Wie schlimm trafen Glätte und Eisregen Aichach-Friedberg?

Am Aichacher Stadtplatz ist das Glatteis bereits am Vormittag geschmolzen. Die wenigen Passanten sind meist mit Schirmen unterwegs.

Plus Eisregen und Glatteis erreichen am Mittwoch auch das Wittelsbacher Land. Trotz banger Momente können Polizei und Landratsamt durchatmen. Das ist die Bilanz.

Von Dominik Durner, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Der Eisregen- und Glatteiswarnung zum Trotz hat das Wittelsbacher Land – anders als noch beim Wintereinbruch im Dezember – die winterliche Ausnahmesituation am Mittwoch weitestgehend unbeschadet überstanden. Die Schulen hatten geöffnet, die Busse sind gefahren – nur vereinzelt kam es zu Unfällen. In einem Bereich gab es überraschenderweise gar keine glättebedingten Einsätze.

21 Bilder Glatteis fordert den Winterdienst: Die Bilder aus dem Raum Augsburg Foto: Silvio Wyszengrad, Annette Zoepf, Ina Marks, Eva Weizenegger, Erich Echter

Auf der Staatsstraße 2035 etwa verlor am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr eine Fahrerin kurz vor dem Ortseingang des Pöttmeser Ortsteils Gundelsdorf aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Nach Angaben der Polizei rutschte sie deshalb seitlich in einen entgegenkommenden Wagen. Die beiden Insassen blieben genauso wie die Unfallverursacherin unverletzt, beide Autos waren zudem noch fahrbereit. Dennoch entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen