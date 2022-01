Bei Routinetests entdeckt: Zwei Corona-Infektionen im Krankenhaus Friedberg

Plus Noch ist unklar, ob die beiden Corona-Fälle im Friedberger Krankenhaus miteinander in Zusammenhang stehen. Es wurden aber bereits Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Bei Routinetests auf das Coronavirus im Krankenhaus Friedberg sind zwei Corona-Infektionen auf einer Station festgestellt worden. Außerdem besteht der Verdacht, dass eine Mitarbeiterin ebenfalls positiv sein könnte. Ob es zwischen den Infektionen einen Zusammenhang gebe, werde derzeit geklärt, teilt das Landratsamt mit. "Bislang ist noch nicht klar, ob es sich um einen Ausbruch handelt", sagt auch Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Trotzdem wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen.