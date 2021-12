Aichach-Friedberg

18:21 Uhr

Corona-Ausbruch im Aichacher Spital: Es gibt zwei Todesopfer

Plus Inzwischen sind im Landkreis Aichach-Friedberg 121 Menschen an und mit Corona gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut. Sie steht bei 338,5.

Von Carmen Jung

Das Landratsamt hat am Dienstag zwei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Dabei handelt es sich um zwei Bewohner des Aichacher Spital-Heimes. Es sei noch unklar, ob diese an oder mit Covid-19 gestorben seien, heißt es in der Mitteilung. Damit gibt es im Landkreis seit Pandemiebeginn 121 Todesopfer zu beklagen. Das Landratsamt hat aber auch eine gute Nachricht.

