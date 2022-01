Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt am Wochenende auf 1349,4

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende weiter angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag einen Wert von 1349,4.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf immer neue Höchstwerte. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land laut offiziellen Zahlen bei 1186,5 gelegen. Am Samstag stieg sie dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge auf 1328,7. Am Sonntag lag sie bei 1349,4.

Weiterhin ist allerdings davon auszugehen, dass die offiziell gemeldeten Zahlen nicht den tatsächlichen entsprechen. Denn wie viele Gesundheitsämter bundesweit ist auch das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg aufgrund der vielen Fallzahlen überlastet und kommt bei der Eingabe ins Meldesystem kaum hinterher. Auch die Labore melden inzwischen PCR-Testergebnisse teilweise mit mehreren Tage oder gar Wochen Verspätung, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, Ende der Woche berichtete.

Sieben-Tage-Inzidenz der Nachbarlandkreise ebenfalls über 1000

Immer mehr bayerische Landkreise liegen inzwischen bei der offiziell gemeldeten Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 1000. Das trifft auch auf alle Nachbarlandkreise von Aichach-Friedberg zu. Einzig die Stadt Augsburg verzeichnete am Sonntag mit 665,2 einen niedrigeren Wert - wobei auch die Stadt auf ihrer Internetseite darauf hinweist, dass der Wert aufgrund von Verzögerungen unter anderem bei der Erfassung und Meldung der Infektionszahlen nicht den aktuellen Stand korrekt abbildet.

So sehen die gemeldeten Werte der anderen Nachbarlandkreise aus: Dachau 2544,5, Landsberg 1655,1, Augsburg 1619,0, Donau-Ries 1176,3, Neuburg-Schrobenhausen 1660,7, Pfaffenhofen 1514,0 und Fürstenfeldbruck 1057,4. In Aichach protestierten am Samstagabend nach Angaben der Polizei rund 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Der Protest blieb friedlich.

Lesen Sie dazu auch