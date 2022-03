Corona-Zahlen steigen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder stetig an

Der Trend nach oben hält auch im Wittelsbacher Land wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auch am Wochenende über der 2000er Marke.

Mit den Corona-Zahlen geht es im Landkreis Aichach-Friedberg erneut weiter nach oben. Dieser Trend hat sich auch am Wochenende fortgesetzt. Für den Sonntag meldet das Robert Koch-Institut ( RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2135,2.

Erstmals seit Anfang März hatte es am Freitag wieder mehr als 2000 Infektionen je 100.000 Einwohner im Wittelsbacher Land gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stand bei 2058,2. Am Samstag verzeichnete das RKI einen marginalen Rückgang auf 2035,9, am Sonntag steht die Inzidenz bei 2135,2. Das bedeutet in Zahlen: Am Samstag kamen 276 und am Sonntag 294 neue Infektionsfälle hinzu.

In den umliegenden Landkreisen liegen auch Donau-Ries mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2389,7 und Neuburg-Donau mit 2658,3 über der 2000er-Marke. Alle anderen, darunter auch die Stadt Augsburg mit 1530,9 liegen darunter - wenn auch zum Teil nur knapp: Dachau mit 1613,0, Fürstenfeldbruck mit 1873,5, Landsberg/Lech mit 1937,7 und Augsburg-Land mit 1913,2.

Währenddessen wird im Landkreis weiter geimpft. Mobile Impfaktionen vor Ort gibt es

in Mering am Freitag, 18. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus (Eingang Bürgermeister-Wohlgeschaffen-Straße ), und

am Freitag, 18. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus (Eingang ), und in Rehling am Freitag, 25. März, von 13 bis 18 Uhr im Rathaus (Hauptstraße 1).

Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna für alle ab zwölf Jahren. Bei Unter-16-Jährigen muss mindestens ein Sorgeberechtigter dabei sein. Mitzubringen sind der Personalausweis und - wenn vorhanden - der Impfpass. Bei einer Zweit- und Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorangegangenen Impfungen unbedingt erforderlich. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

In den Impfzentren in Dasing und Kissing können sich ab sofort alle mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen. Die Beschränkung auf Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen wurde aufgehoben.

So haben die Impfzentren im Kreis Aichach-Friedberg geöffnet

Die Impfzentren in Dasing und Kissing haben zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr,

Freitag von 12 bis 19 Uhr und

Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Sonntags und montags sind die Impfzentren geschlossen.

Impfungen sind mit Terminvereinbarung auf www.impfzentren.bayern und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Zu den regulären Öffnungszeiten können alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden, Unter-16-Jährige nur in Begleitung von mindestens einem Sorgeberechtigten. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Termin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Familienimpftage in Dasing einmal im Monat

Familienimpftage finden immer am letzten Samstag im Monat ausschließlich im Impfzentrum Dasing statt. Nächster Termin ist Samstag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr, ohne vorherige Terminvereinbarung. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können eine Erst- und Zweitimpfung mit dem Kinderimpfstoff von Biontech ausschließlich an Familienimpftagen erhalten. An Familienimpftagen können außerdem alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden.