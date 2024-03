Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Die "Lange Nacht der Feuerwehr" soll es auch dieses Jahr geben

Plus Bei der Frühjahrsdienstversammlung der Feuerwehren im Landkreis in Affing wählt der Kreisfeuerwehrverband seinen Verbandsausschuss neu.

Von Thomas Weinmüller

Der Kreisfeuerwehrverband hat seinen Verbandsausschuss neu gewählt. Von 96 Wehren sind derzeit 95 Wehren Mitglied dieses Zusammenschlusses. Diese kümmern sich in der Hauptsache um die Nachwuchsarbeit, Aus- und Weiterbildung und die Kameradschaft in den Wehren. Die Wahl fand im Rahmen der Frühjahrsdienstversammlung der Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg statt, zu der die Führungskräfte und Vereinsvorsitzenden in der Affinger Turnhalle zusammengekommen waren. Zuvor berichtete der Verbandsvorsitzende, Kreisbrandrat Christian Happach, von den Aktivitäten des Verbands im abgelaufenen Jahr und Geplantem.

Wieder stattfinden soll die "Lange Nacht der Feuerwehr". Sie ist für Samstag, 21. September, geplant. Auch die Ehrenabende für langjährigen aktiven Feuerwehrdienst für die Kameraden aus dem Landkreis und ihre Partner werden an vier Terminen im September im Kreisgut Aichach am Plattenberg stattfinden. Das Konzept habe sich bewährt und werde von den Feuerwehren sehr gut angenommen, so Happach.

