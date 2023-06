Aichach-Friedberg

vor 2 Min.

Fachakademie für Sozialpädagogik kommt nach Aichach

Für die Betreuung von Kindern fehlen Fachkräfte. An der Berufsschule in Aichach startet ab September eine Fachakademie.

Plus Finanzministerium stimmt der Einrichtung eines neuen Ausbildungsangebots für die Kinderbetreuung zu. Start ist im September an der Berufsschule in Aichach.

Von Christian Lichtenstern

Der Weg für die Ausbildung von Kindererzieherinnen und Kindererziehern an der Berufsschule in Aichach ab September ist endgültig frei. Das zuständige Finanzministerium hat am Freitag die Zustimmung zur Neueinrichtung einer Fachakademie für Sozialpädagogik gegeben, teilt Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko mit.

Der Bedarf ist enorm. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg suchen viele Einrichtungen nach Fachpersonal zur Kinderbetreuung und -erziehung. Die Absolventen der Akademie können als Erzieher in Krippen, Kitas, Horten, bei der Ganztagsbetreuung an Schulen und auch mit Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten. Mit dem Abschluss "Bachelor Professional" eröffneten sich zudem diverse Weiterbildungsmöglichkeiten. Für die Fachakademie ist ein mittlerer Schulabschluss nötig. Das heißt, bewerben können sich Realschüler oder Mittelschüler, die den M-Zweig absolviert haben. Gestartet werden soll in Aichach mit einem Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ), das zur Hälfte an der Fachakademie und zur Hälfte in einer Einrichtung stattfindet. Insgesamt dauert die Ausbildungszeit für Realschüler vier Jahre.

