Friedrich Pürner ergattert vorderen Listenplatz für Europawahl

Der Ex-Leiter des Aichacher Gesundheitsamtes und Corona-Maßnahmen-Kritiker kommt im neu gegründeten "Bündnis Sahra Wagenknecht" gut an. Das sind Pürners Ziele.

20 Kandidatinnen und Kandidaten hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Wochenende in Berlin für die Europawahl nominiert. Einer davon ist der ehemalige Gesundheitsamtsleiter im Kreis Aichach-Friedberg, Friedrich Pürner. Der Mediziner wurde auf Listenplatz sechs gewählt. "Als politischer Neuling bin ich mit diesem Platz durchaus zufrieden", erklärte er auf Anfrage unserer Redaktion. In seiner knapp vierminütigen Vorstellungsrede beim Parteitag der neuen Formation forderte er unter anderem, aus der Corona-Pandemie zu lernen.

Pürner war bundesweit bekannt geworden, weil er in der Hochphase der Pandemie vermehrt Kritik an Teilen der bayerischen Corona-Politik übte. In den sozialen Netzwerken äußerte er sich auch danach regelmäßig zu diesem Thema. Unter anderem stellte er die Notwendigkeit von Corona-Impfungen infrage, bezeichnete die Maskenpflicht als unnütz und sprach von "Testwahn". Im November 2020 wurde er nach kritischen Aussagen gegenüber der Staatsregierung zur Corona-Pandemie ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) versetzt, was Pürner als "Strafversetzung" bezeichnete. Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Freistaat endete letztlich in einem Vergleich. Der Aichacher wurde zu Pandemie-Zeiten von Maßnahmen-Kritikern und Pandemie-Leugnern gleichermaßen gefeiert.

Friedrich Pürner geht für Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in die Politik

Nun will der Aichacher in die Politik gehen. Die Partei von Sahra Wagenknecht fordert unter anderem mehr Sozialpolitik und will jenen Menschen eine Stimme geben, die sich von keiner bisherigen Partei vertreten fühlen. Das BSW plädiert zudem für eine diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine und ein Ende der Waffenlieferungen. Friedrich Pürner schreibt im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter: "Der Mensch und die Freiheit des Einzelnen müssen wieder im Mittelpunkt stehen." In seiner Bewerbungsrede in Berlin betonte er, er stehe für ein starkes, aber kein überreguliertes Europa.

Hauptanliegen des Mediziners ist die Aufarbeitung der Anti-Corona-Maßnahmen. "Wenn wir die Fehler nicht aufarbeiten und daraus lernen, werden uns die Folgen der nächsten Pandemie noch viel stärker treffen", erklärte er beim Parteitag. Während der Pandemie seien kritische Stimmen nicht gehört worden. So etwas dürfe nie wieder passieren, sagte Pürner. Im Gespräch mit unserer Redaktion fügte er hinzu, dass niemand ausgegrenzt oder herabgesetzt werden soll, weil er eine andere Meinung hat. Der Aichacher betont: "Ich bin nicht daran interessiert, Krawall zu machen." Sein Ziel sei es, Spaltung zu überwinden und einander auch mal wieder die Hand zu geben.

Gesundheitsversorgung: Pürner gegen Überregulierung durch EU



Im Gesundheitsbereich sollte vieles nicht auf EU-Ebene geregelt werden, findet Pürner. Dies könnte unter anderem die wohnortnahe Gesundheitsversorgung gefährden. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. Dabei hat jeder Wähler und jede Wählerin eine Stimme. Zu Wahl stehen die Listen der zugelassenen Parteien, aber keine Einzelpersonen. Eine Prognose, ob er es ins EU-Parlament schaffen wird, will Pürner nicht abgeben. (mit ddur, inaw)