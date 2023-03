Fünf Straftaten gegen das Leben im Jahr 2022: Was steckt dahinter?

Plus Die Kriminalstatistik führt im vergangenen Jahr "fünf Straftaten gegen das Leben" auf. Es gibt ein Todesopfer. Nicht immer erhärtet sich der erste Verdacht.

Fünf Straftaten gegen das Leben führt die jüngst veröffentlichte Kriminalstatistik 2022 für den Landkreis Aichach-Friedberg an. Das klingt nach Mord und Totschlag. Doch was steckt genau hinter dieser Zahl aus der Statistik? Gab es tatsächlich Todesopfer?

Unter den Begriff Straftaten gegen das Leben fällt alles vom vollendeten Mord bis hin zum versuchten Totschlag oder zur fahrlässigen Tötung, wenn diese nicht auf einen Unfall im Straßenverkehr zurückzuführen ist. Als das Polizeipräsidium Schwaben Nord ihre alljährliche Bilanz aller Straftaten vorstellte, gab die Pressestelle auf Anfrage noch am selben Tag Auskunft über drei dieser "Straftaten gegen das Leben".

Nach zwei Messerattacken ermittelt die Polizei

In zwei Fällen handelte sich um zwei Messerattacken. Deshalb ermittelte die Polizei jeweils wegen versuchten Totschlags: Im Januar hatte ein 16-Jähriger in Mering einen 21-Jährigen schwer verletzt. Und im Februar war eine 51-Jährige auf eine Wirtin im nördlichen Landkreis mit dem Messer losgegangen. Der Sohn konnte den Angriff abwehren. Die Wirtin blieb unverletzt. Im dritten Fall ermittelte die Polizei wegen versuchten Mordes nach einem Unfall, den eine 20-jährige Frau im Februar verursacht hatte. Sie war auf der B2 zwischen Kissing und Augsburg in Suizidabsicht absichtlich in den Gegenverkehr gefahren und hatte einen Mann verletzt.

Die Kriminalitätsstatistik 2022 für Aichach-Friedberg 1 / 7 Zurück Vorwärts Gewaltdelikte: 13,1 Prozent Rückgang gegenüber 2019; 86 Fälle 2022, 87 im Jahr 2021, 99 2019. Aufklärungsquote: 76,7 Prozent. Dahinter verbergen sich unter anderem 66 Fälle von Körperverletzung.

Sexualstraftaten: 88 Fälle, im Vorjahr 61. Gegenüber 2019 mit 56 Fällen Zunahme um über 57 Prozent. Mehr als verdoppelt hat sich gegenüber 2019 mit 41 Fällen die Verbreitung pornografischer Schriften, davon waren 33 Kinderpornografie. Fünfmal registrierte die Polizei sexuellen Missbrauch von Kindern (2021 sieben, 2019 neun Fälle), achtmal Vergewaltigung.

Diebstahl und Einbruch: 674 Diebstahlfälle (Vorjahr 635); minus 20 Prozent gegenüber 2019. Bei 113 handelt es sich um Diebstähle in Geschäften, bei 218 um Straßendiebstähle. Weiterhin auf eher niedrigem Niveau bleiben die Einbruchdiebstähle mit 23. Vorjahr: 19, 2019: 20; Vergleich: 2016 86, 2018 49.

Straßenkriminalität: 533 Fälle (minus 17 Prozent gegenüber 2019), davon 218 Straßendiebstähle, darunter der Diebstahl von 132 Fahrrädern, und 140 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Rauschgiftdelikte: Gegenüber 2019 Abnahme um fast zwölf Prozent; gegenüber 2021 um über 23 Prozent. 2022 insgesamt 159 Fälle. 88 Mal ging es um Cannabis, in 30 Fällen um den Handel mit Drogen, zweimal um den Anbau von Marihuana.

Internetkriminalität: 233 Fälle (Verdreifachung gegenüber 2019; 2021: 143 Fälle). Bei 123 Fällen handelt es sich um Betrug.

Vermögens- und Fälschungsdelikte: 493 Fälle; 2021 waren es 424, 2019 445 Fälle. (jca) Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Doch bei zwei der fünf Straftaten gegen das Leben war zunächst nur bekannt, dass sie auf die Jahre 2021 und 2019 zurückgehen. Nach weiteren Recherchen und Anfragen bei zwei Staatsanwaltschaften steht fest: Bei diesen beiden "Straftaten gegen das Leben" gibt es ein Todesopfer. Was ist passiert?

Eine 59-jährige Frau stirbt nach dem Behandlungsfehler eines Arztes

Die Ermittlungen aus dem Jahr 2019 gehen laut Andreas Dobler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf einen ärztlichen Behandlungsfehler zurück. Der behandelnde Arzt hatte bei einer ins Krankenhaus eingelieferten Patientin "eine gewisse Komplikationslage falsch eingeschätzt". Es wären Untersuchungen nötig gewesen, die unterblieben seien, informierte Dobler. Die Patientin hätte dringend eine Operation benötigt. Diese unterblieb jedoch. Deshalb sei die 59-jährige Frau tragischerweise gestorben.

Daher ermittelten die Behörden gegen den Arzt wegen fahrlässiger Tötung. Schließlich habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren mit gerichtlicher Zustimmung gegen Geldauflage eingestellt, informierte Dobler auf Anfrage.

Nach einer Verfolgungsjagd steht versuchter Mord im Raum

Bei dem Fall aus dem Jahr 2021 stand zunächst der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum: gerichtet gegen einen 20-Jährigen aus dem Raum Günzburg, der sich am 28. August 2021 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Sie begann mit einer Verkehrskontrolle in Fischach (Landkreis Augsburg). Der Fahrer flüchtete Richtung Gessertshausen und später durch ganz Augsburg. An der sogenannten Segmüller-Kreuzung in Friedberg errichtete die Polizei eine Straßensperre. Der Fahrer wich dieser aus. Dabei musste sich ein Polizist mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wurde aber dennoch am Fuß verletzt.

Tatort war zwar der Landkreis Aichach-Friedberg. Die Staatsanwaltschaft Memmingen aber führte die Ermittlungen in diesem Fall, weil bei Heranwachsenden, also jungen Leuten bis 21 Jahren, immer der Wohnort des Delinquenten ausschlaggebend ist. Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm informierte unsere Redaktion auf Anfrage, dass sich der Verdacht des versuchten Mordes nicht erhärtet habe und dieser Vorwurf schließlich fallen gelassen worden sei.

Doch warum tauchen die beiden Fälle erst 2022 in der Statistik auf? Markus Trieb von der Pressestelle des Polizeipräsidiums erklärt das im Fall von 2019 so: Es sei ein umfangreiches Gutachten erforderlich gewesen, "dessen Ergebnis erst 2022 vorlag und dann den Tatverdacht erhärtete". Die Verfolgungsjagd von 2021 wiederum sei ein Jahr später in der Statistik erfasst worden, weil die Ermittlungen erst dann abgeschlossen waren, so die Begründung der Pressestelle.