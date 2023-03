Die Zahl der Straftaten im Landkreis sinkt – doch es gibt mehr Sexualdelikte

Plus Die Polizei ermittelt 2022 in Aichach-Friedberg bei 2828 Straftaten – der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Es gibt auch "Straftaten gegen das Leben".

Nordschwaben ist sicher, das Wittelsbacher Land erst recht. So bilanziert das Polizeipräsidium in Augsburg die Kriminalitätsstatistik 2022. Im Landkreis hat die Zahl der Straftaten den zweitniedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre erreicht. Während Rauschgift- und Gewaltdelikte zurückgehen, nehmen Sexualdelikte zu.