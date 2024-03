Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

In Paket-Falle getappt: Kurier-Cousins sollen Klamotten gestohlen haben

Plus Auf dem Weg vom Kunden in Mering zum Depot in Aichach gehen mehrfach Retoure-Klamotten abhanden. Zwei Cousins sollen schuld sein – und landen vor Gericht.

Von Dominik Durner

In Mering mit zehn Kleidungsstücken befüllt, in Aichach nur noch mit neun: Im November 2020 kommt das Päckchen im Aichacher Paketdepot eines Logistikkonzerns an. Es ist nur eines von vielen Paketen, bei dem der Sicherheitsbeauftragte des Depots auf Unstimmigkeiten aufmerksam wird: Der Unternehmensverantwortliche hatte das Paket von Beginn an begleitet, sich auf die Lauer gelegt – und so zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt. Zwei Cousins müssen sich derzeit vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten – wegen Diebstahls in 25 Fällen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Vorgeworfen wird den beiden Angeklagten – ein 29-Jähriger, wohnhaft in Augsburg, und ein 25-Jähriger, mittlerweile in Chemnitz gemeldet –, zwischen Juli und November 2020 Klamotten im Wert von fast 5700 Euro aus Retourepaketen gestohlen zu haben. Diese sollten sie vom Kunden in Mering nach Aichach bringen. Von dort aus gehen solche Pakete weiter an die Zentrale des Kunden in Baden-Württemberg. Die Fahrten übernimmt ein vom Logistikkonzern beauftragtes, eigenständiges Fuhrunternehmen, bei dem der 29-Jährige angestellt und zu den Tatzeiten auf der betroffenen Tour Hauptfahrer war. Sein Cousin – eigentlich bei einem anderen Fuhrunternehmen beschäftigt – übernahm gelegentlich Fahrten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen