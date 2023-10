Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

So häufig sind die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg krank

Plus Im Wittelsbacher Land waren 2022 deutlich mehr Arbeitnehmerinnen und -nehmer krankgeschrieben als im Vorjahr. Die Krankheitstage in Deutschland steigen schon seit Jahren an.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der Krankheitstage pro Arbeitnehmer im Landkreis Aichach-Friedberg steigt. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse hervor, der sich auf die Daten dort versicherter Personen bezieht. 2022 war jede Arbeitskraft durchschnittlich 19,7 Tage krankgeschrieben – das sind rund vier Tage mehr als im Jahr zuvor. Damit setzt sich ein deutschlandweiter Trend fort, der sich laut Statistischem Bundesamt seit 2007 zeigt: Die Krankheitstage steigen schon seit Jahren an. Immerhin: Den Menschen im Wittelsbacher Land geht es offenbar besser als in anderen Landkreisen in der Region.

Besonders die Zahl der Atemwegserkrankungen steigt

Denn wie die Statistik zeigt, waren die Beschäftigten hier sogar noch häufiger krank. In Augsburg waren die Menschen im Schnitt 21,6 Tage krankgeschrieben. Besonders psychische Erkrankungen sind hier auf einem traurigen Spitzenwert (4,3 Tage). In den Landkreisen Dillingen lag der Wert bei 21,4, in Günzburg bei 21,3 und im Augsburger Land bei 21,0. In allen Regionen aber sind die Krankschreibungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Bundesweit spricht die Barmer sogar von einem "drastischen und noch nie zuvor beobachteten Ausmaß".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

