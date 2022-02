Zwölf Pflegeheime in Aichach-Friedberg von Corona-Fällen betroffen

In sechs der zwölf betroffenen Pflegeeinrichtungen spricht das Landratsamt von Corona-Ausbrüchen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegt sich auf 2000 zu.

In zwölf Pflegeheimen im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es am Mittwoch Corona-Fälle (Stand 16 Uhr). Von Ausbrüchen kann bei sechs von ihnen die Rede sein, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg berichtet. Das bedeutet, dass mindestens zwei Corona-Fälle miteinander in Zusammenhang stehen. Am Dienstag hatte das Landratsamt Ausbrüche in sieben Pflegeeinrichtungen gemeldet. Auch eine Asylbewerberunterkunft ist betroffen. Nähere Informationen zu den Einrichtungen und zum Ausmaß der Ausbrüche beziehungsweise wo ein Ausbruch beendet ist gibt es nicht.

Leicht verbessert hat sich die Lage an den Kliniken an der Paar. Diese melden am Mittwochnachmittag zehn Corona-Patientinnen und -Patienten, am Dienstag waren es noch zwölf. Nach wie vor wird eine Person davon auf der Intensivstation behandelt. Verdachtsfälle gibt es demnach keine.

Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bewegt sich auf 2000 zu

Währenddessen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter an. Sie liegt am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1902,6 und bewegt sich auf die 2000er-Marke zu. Der tatsächliche Inzidenzwert liegt höher, so der Hinweis des Landratsamtes Aichach-Friedberg. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 3144 Personen positiv getestet. Seit März 2020 sind es insgesamt 18.225. Unverändert ist die Zahl der an oder mit Covid-19 seit März 2020 Verstorbenen mit 130.

Impfaktionen in Pöttmes, Kühbach und Friedberg

Das Landratsamt weist auf die nächsten Impfaktionen an:

am Donnerstag, 3. Februar, von 13 bis 18 Uhr in Pöttmes , Turnhalle der Grund- und Mittelschule ( Gartenstraße 28);

, Turnhalle der Grund- und Mittelschule ( 28); am Freitag, 4. Februar, von 13 bis 18 Uhr in Kühbach , Testzentrum (Marktplatz 2);

, Testzentrum (Marktplatz 2); am Samstag, 5. Februar, von 11 bis 15.30 Uhr in Friedberg , Parkplatz der Firma Segmüller .

Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab zwölf Jahren. Bei Unter-16-Jährigen muss mindestens ein Sorgeberechtiger dabei sein. Mitzubringen sind der Personalausweis und - wenn vorhanden - der Impfpass. Bei einer Zweit- oder Auffrischungsimpfung ist ein Nachweis über die vorangegangenen Impfungen unbedingt erforderlich, so das Landratsamt. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird im Vorfeld um Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Impfen mit und ohne Termin in beiden Impfzentren

Weiterhin können Termine für die Impfzentren in Dasing und Kissing auf www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Ab sofort sind Impfungen in den Impfzentren allerdings auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Impfungen mit und ohne Impftermin für alle ab zwölf Jahren sind in den Impfzenten in Dasing und Kissing zu folgenden Zeiten möglich:

am Donnerstag, 3. Februar, von 12 bis 19 Uhr;

am Freitag, 4. Februar, von 12 bis 19 Uhr;

am Samstag, 5. Februar, von 10 bis 17 Uhr;

am Sonntag, 6. Februar, von 10 bis 17 Uhr.

Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Impftermin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren. Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter mit in das Impfzentrum kommen.

Familienimpftag am 13. Februar

Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren werden ausschließlich an Familienimpftagen geimpft. Der nächste Familienimpftag findet am Sonntag, 13. Februar, in Dasing und in Kissing statt.