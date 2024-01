Hakenkreuz-Schmierereien in Aichach: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Die Polizei hat in einer ganzen Serie von nationalsozialistischen Graffiti, Vandalismus und Einbrüchen drei Tatverdächtige ermittelt. Möglicherweise gibt es weitere Täter.

Seit dem Jahreswechsel ist es im Aichacher Stadtgebiet Aichach wiederholt zu Hakenkreuz-Schmierereien, Vandalismus und Einbrüchen gekommen. Nun hat die Polizeiinspektion Aichach nach eigenen Angaben mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten Einsatzkräfte der Aichacher Polizei in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gegen 2.50 Uhr einen verdächtigen Wagen auf dem Milchwerk-Gelände an der Augsburger Straße in Aichach. In dem Auto saßen drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Die Beamten fanden bei der Kontrolle Farbspraydosen sowie diverses Aufbruchswerkzeug in dem Wagen.

Tatverdächtige brachen laut Polizei in Vereinsheim in Griesbeckerzell ein

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete noch in der Nacht Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen an. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Beweismittel im Zusammenhang mit der Serie von Straftaten gefunden.

Ermittlungen im Laufe des vergangenen Donnerstags ergaben laut Polizei, dass die Männer unmittelbar vor der Kontrolle auf dem Milchwerk-Gelände in ein Vereinsheim an der Straße Am Hang im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell eingebrochen waren. Die Beute aus diesem Einbruch entdeckten die Beamten ebenfalls in dem Auto.

Vandalismus im Aichacher Gymnasium und in der Mittelschule

In den vergangenen Wochen hatte es in Aichach eine ganze Serie von Sachbeschädigungen, Vandalismus und nationalsozialistischen Graffiti gegeben. Die drei jungen Männer stehen dem Aichacher Polizeichef Michael Jakob zufolge - möglicherweise in wechselnder Beteiligung - in diesem Fallkomplex in Tatverdacht.

Kurz vor dem Jahreswechsel suchten Einbrecher das Deutschherren-Gymnasium heim. Sie sprühten ein großes Hakenkreuz auf den Boden, stahlen außerdem mehrere Gegenstände und beschädigten Inventar. Am Silvester-Nachmittag wurde die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach ebenfalls zum Ziel von damals noch unbekannten Tätern. Sie öffneten nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr gewaltsam ein Fenster der Schule, zündeten zwei Böller und warfen sie in das Schulgebäude.

Zwischen 3. und 8. Januar wurde mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an eine Grundstücksmauer an der Münchener Straße auf des Höhe des Parkplatzes vor dem Landratsamt gesprüht. In der zweiten Januarwoche wurden am Parkplatz des Bahnhofs in Aichach die Kennzeichen mehrerer Fahrzeuge und das Bahnhofsgebäude mit Sprühfarbe beschmiert. Außerdem wurde ein beleidigender Schriftzug auf beiden Seiten eines ausländischen Wagens gesprüht.

Hakenkreuz auf frisch saniertem Brückenpfeiler bei Unterwittelsbach

Ebenfalls in der zweiten Januarwoche wurde der frisch sanierte Brückenpfeiler zwischen den Aichacher Stadtteilen Unterwittelsbach und Walchshofen mit einem Hakenkreuz besprüht. Am zweiten Januar-Wochenende wurde erneut ein Baumarkt an der Industriestraße in Ecknach mit nationalsozialistischen Zeichen besprüht. Die Täter verunstalteten die Eingangstüre des Baumarktes und eine Glasscheibe an der Bäckerei, die sich im selben Gebäude befindet.

Ob die Tatverdächtigen bereits zuvor polizeilich auffällig geworden waren, sagte Jakob nicht. Aktuell führt die Aichacher Polizei nach eigenen Angaben umfangreiche Ermittlungen zu den Tatkomplexen und möglichen weiteren Mittätern oder Taten. Weitere Details nannte die Polizei mit Verweis auf diese noch laufenden Ermittlungen nicht. (nsi)