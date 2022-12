Prozess in Aichach

vor 46 Min.

Kinderpornografie auf dem Handy: 34-Jähriger steht vor Gericht

Plus Ein Mann aus dem Landkreis bekommt Videos und schickt sie weiter, ohne sich über ihren Inhalt Gedanken zu machen. Der Hinweis auf ihn kommt aus den USA.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Das Video dauert nur wenige Sekunden. Es zeigt zwei Jugendliche, die einen teilweise entkleideten Jungen tragen und an seinen Genitalien manipulieren. Ein 34-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis hatte es im Juli 2020 über seinen Facebook-Messenger erhalten. Auf seinem Handy fand die Polizei zwei weitere kurze Videos, die ähnliche Inhalte zeigten. Wegen Beschaffung und Besitzes dieser Videos mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt musste sich der 34-Jährige am Montag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten. Beim Urteil spielte eine Gesetzesänderung eine Rolle.

