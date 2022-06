Musikerin Moni aus Tödtenried bringt neues Album "Ganz echt" heraus

Plus Multi-Instrumentalistin Moni bringt ein neues Album heraus. Am Freitag stellt sie es beim Release-Konzert vor. Die Entstehungsgeschichte ist eine besondere.

Rund 300 Besucherinnen und Besucher kamen vor gut einem Jahr zum Open-Air-Konzert von Moni & Friends nach Blumenthal (Stadt Aichach). Die 30-jährige Popmusikerin und Multi-Instrumentalistin aus Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) kann schon einige Erfolge vorweisen: Sie gab bereits Konzerte auf der Tour von Kabarettistin Martina Schwarzmann, arbeitete mit dem Moderator und Musiker Werner Schmidbauer zusammen oder hatte einen TV-Auftritt im „Vereinsheim Schwabing“ (Bayerischer Rundfunk). Jetzt hat sie ihr neues Album „Ganz echt“ herausgebracht.