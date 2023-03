Aichach

07:00 Uhr

Prozess: Geschwister am Flughafen mit falschen Impfausweisen erwischt

Plus Ein Geschwisterpaar hat bei der Einreise am Münchner Flughafen gefälschte Impfausweise im Gepäck. Bruder und Schwester werden am Jugendgericht in Aichach verurteilt.

Von Nicole Simüller

Nacheinander mussten sich zwei Geschwister aus dem westlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten. Sie waren bei der Wiedereinreise nach Deutschland mit gefälschten Impfausweisen erwischt worden.

