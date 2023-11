Sattelzug fährt auf der B300 bei Aichach Auto an und flüchtet

Der Sattelzug überholt das Auto auf der B300 zwischen Unterwittelsbach und Aichach. Beim Einscheren geschieht der Unfall. Das Auto wird stark beschädigt.

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Mittwochnachmittag auf der B300 bei Aichach einen Unfall verursacht. Dabei wurde ein VW Passat stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.50 Uhr, als die 26-jährige VW-Fahrerin von Kühbach Richtung Aichach unterwegs war. Zwischen Unterwittelsbach und Aichach-Nord überholte sie der Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen. Beim Einscheren touchierte der Auflieger des Lastwagens die linke Fahrzeugseite des VW.

Fahrerflucht von LKW Fahrer

Die 26-Jährige musste am rechten Fahrbahnrand stoppen. Denn ihr Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Lastwagen fuhr weiter, ohne anzuhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Auflieger einen gelben Planenaufbau und war mit einem niederländischen Kennzeichen versehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-0. (AZ)