Von Mehreren zusammengeschlagen: 19-Jähriger wählt den Notruf

Plus Als die Polizei bei einer Bauwagenparty bei Schrobenhausen auftaucht, verwickelt sich der junge Mann in Widersprüche. Deshalb kommt es zum Prozess.

Von Gerlinde Drexler

Es klingt dramatisch, was ein 19-Jähriger aus dem Raum Aichach im August vergangenen Jahres per Notruf meldet. Mehrere Personen hätten ihn auf einer Bauwagenparty im Raum Schrobenhausen zusammengeschlagen, gibt er durch. Eine Streife der Polizei fährt sofort zum angeblichen Tatort. Dort bleiben für die Beamten zu viele Fragen offen. Die Folge: Der 19-Jährige musste sich nun wegen Missbrauchs eines Notrufs vor der Jugendrichterin am Aichacher Amtsgericht verantworten.

