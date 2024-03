Aindling

Die Schulsanierung in Aindling war eine "Operation am offenen Herzen"

Heller und freundlicher präsentiert sich die Mittelschule in Aindling.

Plus Helligkeit und Glanz ersetzen in der Aindlinger Mittelschule den eher tristen Eindruck vor den umfangreichen Arbeiten. Bei der Segnungsfeier gibt es viele lobende Worte.

Von Johann Eibl

Es war ein ungewöhnlicher Kraftakt, nicht nur wegen der gut 13 Millionen Euro, die für die Erweiterung und die Sanierung der Mittelschule in Aindling erforderlich waren. Weil die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb über die Bühne gehen mussten, sprach man von einer "Operation am offenen Herzen", bei der kein Betäubungsmittel zum Einsatz kam. Auf diese Konstellation wiesen verschiedene Redner bei der Segnungsfeier am Freitag hin.

Los ging's mit kleinen Problemen bei der Lautsprecheranlage. Marc Reiß, der stellvertretende Schulleiter, nahm den Lapsus mit Humor: "Da hat man einen Eindruck in den Alltag in den letzten Jahren". Als man immer wieder mit den auf einer Baustelle typischen Ärgernissen zu kämpfen hatte.

