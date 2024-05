"Karriere mit Ausbildung" ist eine Brücke zwischen Schule und Arbeitswelt

Der Berufsinformationstag an der Mittelschule Aindling stieß auf großes Interesse. 21 regionale und internationale Unternehmen präsentieren sich.

Viele junge Menschen fühlen sich von der Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten überfordert und ihr Bedarf an Orientierung ist groß. Dies zeigte die rege Teilnahme beim diesjährigen Berufsinformationsabend an der Mittelschule Aindling, bei dem Vertretende renommierter Unternehmen und junge Talente unter dem Motto „Karriere mit Ausbildung“ zusammenkamen. Rund 360 Jugendliche und deren Eltern nutzten die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Berufsfelder zu informieren und erste Firmenkontakte zu knüpfen.

"Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler frühzeitig Einblicke in die Arbeitswelt erhalten und ihre beruflichen Interessen erkunden können. Der Berufsinformationsabend bietet eine hervorragende Plattform, um diese Brücke zwischen Schule und Berufswelt zu schlagen“, betonte Arnold Nachtrub, Diplom-Sozialpädagoge an der Mittelschule Aindling und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land, die zur Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg gehört. Gemeinsam mit Aline Pachaly, ebenfalls Mitarbeiterin der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land und Pädagogin an der Mittelschule Pöttmes, sowie Michaela Wiedholz, Pädagogin an der Mittelschule Hollenbach, organisierte er die Veranstaltung.

Einen ganzen Abend lang hatten die Schüler der siebten bis zehnten Klassen des Mittelschulverbunds Aindling, Pöttmes und Hollenbach die Möglichkeit, sich mit Firmenvertretern aus verschiedenen Branchen auszutauschen, Fragen zu stellen und sich über Praktika, Ausbildungsberufe und duale Studiengänge zu informieren. Von Ingenieurwesen über Gesundheit bis zu sozialen Dienstleistungen und Handwerk – die Vielfalt der vorgestellten Berufe war groß. Insgesamt 21 regionale und internationale Unternehmen präsentierten sich vor Ort, darunter Sanitär Sock, Treffler Maschinenbau, Sarauer Energietechnik, Deutsche Post, Kuka, Verwaltungsgemeinschaft Aindling, Schreinerei Baur, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bauinnung Augsburg Elias-Holl, Berufliche Schulen Wittelsbacher Land und die Handwerkskammer Schwaben.

Viele Jugendliche verließen den Berufsinformationsabend mit neuen Erkenntnissen und möglichen Perspektiven für ihre Zukunft. Für alle Beteiligten war das Event wieder ein voller Erfolg.