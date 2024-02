Aindling

Zwei Fahrradfans lenken jetzt die Geschäfte der VG Aindling

Plus Andreas Grägel hat die Nachfolge von Walter Krenz als Geschäftsstellenleiter der VG Aindling angetreten. Johannes Schön ist neuer Hauptamtsleiter. Was die beiden vorhaben.

Den Start ins neue Aufgabengebiet haben die Kolleginnen und Kollegen Andreas Grägel und Johannes Schön leicht gemacht. Sie haben an den neuen Bürotüren eine symbolische Schleife angebracht und den beiden im übertragenen Sinne nicht nur einen frischen Arbeitsplatz, sondern auch spannende neue Tätigkeiten geschenkt – natürlich verbunden mit guten Wünschen für das neue Amt. Seit Anfang des Jahres ist der 37-jährige Grägel neuer Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, der 26-jährige Schön ist neuer Hauptamtsleiter der VG. Auf beide warten große Herausforderungen.

Grägel war in der VG zuletzt Kämmerer. Jetzt hat er die Nachfolge von Walter Krenz angetreten, der sich Ende 2023 in den Ruhestand verabschiedet hat. Krenz‘ altes Aufgabengebiet wird nun auf zwei Köpfe verteilt – nicht nur, um den gestiegenen Arbeitsaufwand besser bewältigen, sondern auch um bestimmten Themen mehr Aufmerksamkeit schenken zu können. So wurde das immer wichtiger werdende Themengebiet Personalverwaltung und Ausbildung komplett ausgegliedert und in die Hände von Johannes Schön gelegt. Seine Stelle des Hauptamtsleiters wurde neu geschaffen.

