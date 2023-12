Maria, Josef und das Jesuskind aus Eis warten auf Minusgrade

Plus Der Eiskünstler Klaus Grunenberg aus Baar will bei der Wallfahrtskirche Maria im Elend eine Eiskrippe bauen. Doch das Wetter spielt nicht mit. Noch nicht.

Neben Plätzchen, Adventskranz und Christbaum gehört eine Krippe für viele Menschen in Bayern zu Weihnachten. Dabei gibt es diese in allen denkbaren Größen und Formen - von der Krippe in einer Nussschale bis hin zu ganzen Landschaftsnachbildungen. Eine ganz besondere Krippe wollte Eisschnitzer Klaus Grunenberg aus Baar errichten. Bei der Wallfahrtskirche Maria im Elend zwischen Baar und Thierhaupten sollte die Geburtsstunde Jesu in Form einer Eisskulptur zu sehen sein, so wie schon 2021. Allerdings spielt das Wetter derzeit nicht mit. Die zu hohen Temperaturen und vor allem Wind und Regen lassen einen Aufbau der Krippenfiguren nicht zu.

In der Kühlkammer von Klaus Grunenberg warten die fertigen Figuren auf ihren Einsatz,

Dabei hat der Eiskünstler schon viel Zeit und Herzblut in seine Arbeit investiert. Aus insgesamt zwei Tonnen Eis entstanden in etwa 40 Arbeitsstunden Maria und Josef mit dem Jesuskind. Auch Ochs und Esel sowie einige Tannenbäumchen hat Grunenberg aus den Eisblöcken herausgearbeitet.