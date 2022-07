Dasing

06:00 Uhr

Bei der Kita Wurzelkinder in Dasing fallen zahlreiche Plätze weg

Kindergartengruppe "Wurzelkinder" in Dasing sucht dringend nach neuem Personal.

Plus Wegen des Erziehermangels droht der Kita Wurzelkinder in Dasing die Schließung. Die Gemeinde sucht nach Lösungen – und auch Eltern haben sich etwas überlegt.

Von Marina Wagenpfeil

Für rund 40 Kinder könnten die kommenden Tage die letzten in der Kita Wurzelkinder sein. Weil Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger fehlen, muss die Einrichtung in Dasing mit insgesamt 75 Kindern nach aktuellem Stand womöglich geschlossen werden - nur eine Notgruppe für 35 Kinder ist derzeit sichergestellt. Mit einem Video möchten die Familien mithelfen, neues Personal zu finden. Auch die Gemeinde arbeitet an einer Lösung des Problems.

